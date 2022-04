Despar, nuovo supermercato e nuove sorprese. In città non si parla d’altro, novità per moltissime persone

Despar apre le porte a tutti coloro che vorranno intraprendere una nuova avventura professionale, ecco come candidarsi

I vertici hanno annunciato che tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Despar aprirà un nuovo punto vendita nel comune di Mariano Comense.

A tal proposito è stata aperta una campagna di assunzioni sul territorio e si richiedono 75 collaboratori intenti a lavorare per l’azienda. Si tratta di un nuovo punto vendita chiamato Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia.

Despar, tutte le informazioni sulle assunzioni

Le candidature sono partite il 27 aprile, quando Aspiag Service ha posizionato nel parcheggio del Campo Sportivo della città di Mariano Comense, in Via Santa Caterina da Siena 9, uno speciale truck, un ufficio mobile, dove gli interessati potranno lasciare il proprio curriculum e ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte.

Il termine ultimo per le candidature è l’11 maggio e l’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 20. Si ricercano 75 persone con esperienza nel settore della GDO, ma anche chi è motivato ed ha voglia di iniziare un nuovo percorso professionale.

Giovanni Alberti, sindaco del Comune di Mariano Comense, Giovanni Taliana, Direttore Regionale Lombardia di Aspiag Service e Giovanni Maria Prato, Responsabile selezione di Aspiag Service, hanno presentato l’iniziativa che sta riscontrando molto successo.

“La Lombardia è una regione strategica per la crescita della nostra azienda su cui, nel prossimo futuro, concentreremo i nostri sforzi – ha affermato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Lombardia di Aspiag Service – Partecipazione, inclusione, competenza e prossimità sono i quattro valori che Aspiag Service ha individuato come segni distintivi della propria azione e che ogni giorno ci impegniamo a mettere in pratica curando la scelta del nostro assortimento, ponendoci vicini al cliente e ai suoi bisogni e facendo parte della comunità in cui ci inseriamo”.

Inoltre, il sindaco di Mariano Comense Giovanni Taliana ha spiegato che tale iniziativa è un progetto attraverso cui ottenere molti risultati positivi, in particolare nel territorio che guida. Infatti, il primo cittadino ha chiesto che il 40% delle persone assunte siano residenti in città e non mancheranno delle attività di marketing commerciali con il fine di promuovere anche gli esercenti del vicinato.