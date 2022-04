A “Detto Fatto” accade l’inaspettato: lo studio è in confusione, gli spettatori sono increduli. Cosa sta succedendo.

Puntata inusuale per “Detto Fatto”. Ad aprire l’appuntamento del 29 aprile, sono stati Carla Gozzi, Giampaolo Gambi e Jonathan Kashanian, mentre di Bianca Guaccero nemmeno l’ombra.

Gli opinionisti del programma hanno preso in mano la situazione portando avanti buona parte del noto format, in onda dal lunedì e al venerdì su Raidue.

Con un totale di 1574 puntate nel corso delle sue tante edizioni, a condurre quella del 2022 negli scorsi mesi è stata Bianca Guaccero. 41 anni, la presentatrice ha tenuto compagnia agli spettatori nei pomeriggi con tutorial, speciali e ospiti d’eccezione. Molto apprezzata, negli ultimi mesi tuttavia ci sono state alcune problematiche tra slittamenti, cambi di orario e presunte voci su una possibile chiusura a causa di ascolti poco soddisfacenti.

A tutto questo si è aggiunta la recente positività al Covid della Guaccero, colpita dal virus durante il periodo pasquale, costringendola ad allontanarsi per alcuni giorni dagli studi televisivi. Finalmente negativa è tornata nel noto programma giorni fa, ma nella puntata odierna la sua assenza si fa di nuovo sentire.

“Detto Fatto”: accade l’inaspettato, retroscena da brivido

Grande assenza a “Detto Fatto”. Per la maggior parte della puntata odierna niente da fare per il pubblico intrepido nel vedere entrare in studio Bianca Guaccero.

A condurre buona parte della trasmissione sono stati gli opinionisti che tra un focus e l’altro hanno fatto intendere un retroscena da brividi: con la puntata in corso si ci avvicina alla chiusura della stagione, tanto che l’appuntamento con l’esperto dell’oroscopo è stato l’ultimo.

A questo si aggiunge il fatto che Bianca non è presente in studio, seppur lo staff abbia rassicurato il pubblico su come sia prossima ad arrivare per una sorpresa speciale. Passa il tempo, ma lei non compare e salgono perplessità su cosa stia davvero succedendo.

Sul finire della puntata la conduttrice è finalmente entrata in studio mostrandosi con indosso un look sui toni del verde. Con un’espressione seria ha accolto la cantatrice Fiordaliso mostratasi molto emozionata per l’ospitata. Poi la sorpresa tanto attesa: le due hanno duettata insieme. I fan sono entusiasti, ma rimane il punto interrogativo su quanto ancora durerà il format e sul suo futuro viste le recenti voci di corridoi su un suo possibile non ritorno.