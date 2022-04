A prescindere dalla squadra sportiva per la quale si nutre un amore smisurato, sono tantissimi i fan di uno dei calciatori più forti di sempre, ovvero Francesco Totti.

Tanti anni di devozione nella Roma, sacrifici, partite vinte e sconfitte ingiuste hanno reso la vita del Pupone, un continuo susseguirsi di successi ed emozioni. Insieme a lui, tanti ammiratori che hanno seguito il campione in tutta la sua carriera.

La maggior parte ricorderà la giornata in cui Totti insieme a tutta la sua famiglia, ha salutato definitivamente il campo in qualità di calciatore, dopo tanti anni di partite. Tutta Roma si è unita in un pianto emozionante e la lettera letta dal capitano, ha coinvolto tutti i partecipanti li presenti ed anche coloro che hanno seguito quel momento da casa, attraverso i cellulari. Nonostante il tempo che passa però, Francesco Totti continua ad essere l’idolo di tanti giovani calciatori che sognano nella vita di poter diventare un giorno proprio come lui, un uomo appagato e felice, grazie alla sua carriera e alla sua meravigliosa famiglia. Totti è sposato da tanti anni con Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate di Mediaset e insieme hanno tre meravigliosi figli: Chanel, Cristian e la piccola Isabel.

L’ex di Francesco Totti oggi lavora in televisione

La coppia ha attraversato un momento molto complicato: diverse notizie hanno fatto il giro del web. Il tema centrale era una possibile separazione tra Ilary e Totti e addirittura si parlava di terze persone, entrate nella loro vita, scombussolando ogni cosa.

Dopo diverse settimane però, la famiglia Totti ha apparentemente ottenuto una tregua, tutto sembra esser tornato alla normalità e la coppia, non avendo mai confermato nessuna separazione, continua a vivere la serenità coniugale e familiare di sempre. Ad ogni modo, nonostante Francesco e Ilary stiano insieme da anni, entrambi hanno avuto un passato. Totti prima della moglie, è stato fidanzato con una donna conosciuta dal pubblico italiano, ovvero Maria Mazza. Quest’ultima è una showgirl ed ha partecipato a molti programmi in televisione, attualmente è la “sexy dottoressa” di Avanti un altro ed in ogni puntata, ottiene l’attenzione e l’ammirazione di tutto il pubblico.

