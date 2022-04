Federica Pellegrini ha iniziato una nuova avventura professionale: ormai non si ferma più, i fan impazziscono

Federica Pellegrini è un vulcano in eruzione e con la sua energia riesce a trasmettere la sua parte migliore a tutti i fan che la seguono e supportano in ogni situazione.

Determinata, intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco, non molla mai ed è attratta dalle nuove avventure che la vita le presenta giorno dopo giorno. Atleta, personaggio televisivo e adesso? I fan sono già impazziti all’idea di vederla in una versione completamente diversa.

Federica Pellegrini, da atleta a modella: che meraviglia – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

L’ultimo post condiviso da Federica Pellegrini ha già fatto il giro del web ed ha lasciato tutti a bocca aperta. L’atleta ha pubblicato una foto in cui mostra un suo lato fino adesso inesplorato.

A quanto pare ha iniziato una nuova avventura professionale, questa volta poserà per un marchio sportivo ed i fan apprezzano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alberto Matano pronto per il matrimonio: “Forse è tardi per diventare genitori”

Lo scatto mette in primo piano la sua bellezza in una versione naturale e sportiva. La modella indossa un paio di leggings e un top rosa e una felpa nera che le copre le spalle.

La semplicità continua a contraddistinguerla dal resto e anche in questa foto non si può fare a meno di notarla. I follower hanno lasciato commenti come: “Sei troppo bella” e poi ancora “La mia preferita”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei un mito”.

Ancora una volta la campionessa italiana ha fatto centro e con la sua bellezza ha conquistato milioni di fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Royal Family, la somiglianza con la nonna è incredibile. Avete visto la FOTO della giovane principessa?

Non sappiamo se continuerà questo percorso alternativo e quali altri progetti ha in cantiere, ma una cosa è certa: Federica Pellegrini non ha nessuna intenzione di fermarsi e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Matteo Giunta la accompagna e la supporta in ogni situazione e presto diventerà suo marito.