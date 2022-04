Ferragnez, l’annuncio che tutti aspettavano: “Possiamo realizzare il nostro sogno”

I Ferragnez pronti a una grandissima novità nella loro vita, l’annuncio a mezzo social che rende felici i fan

I ‘Ferragnez‘ sono la famiglia più social e glam d’Italia. La coppia composta dalla influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e dal cantante Fedez è un fenomeno social e di costume seguitissimo e i due condividono spesso con i loro fan aggiornamenti sulla loro vita.

Come noto, in questi anni la famiglia si è allargata con la nascita dei piccoli Leone e Vittoria. Non solo belle notizie, però, per Chiara e Federico, ma anche un periodo, di recente, piuttosto intenso e complicato. La malattia di Fedez ha messo tutti a dura prova, ma il peggio sembra fortunatamente essere passato.

Ora, la famiglia può tornare a concentrarsi sui suoi progetti e fa sapere ai followers di novità importanti che riguarderanno i futuri orizzonti di vita di tutti. Arrivano conferme e un annuncio che gli ammiratori aspettavano da tanto tempo.

Ferragnez, felicità a mille per il nuovo traguardo: adesso cambia tutto

Lo scorso anno, infatti, Chiara aveva annunciato il trasferimento della famiglia in una nuova casa. Un trasferimento che non è ancora avvenuto, visto che i Ferragnez sono ancora nel solito appartamento a ‘City Life’ a Milano.

Questo perché la casa dei loro sogni è ancora in costruzione. In questi mesi, in ogni caso, Chiara e Federico hanno condiviso con post e stories aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori. L’annuncio era stato comunque piuttosto preciso: “Dovrebbe essere tutto pronto a metà dell’anno prossimo“.

Ormai ci siamo e anche più di recente, i due avevano confermato che i lavori si avviano al termine. I piani della loro abitazione sarebbero quasi conclusi e dunque presto avverrà il momento del grande passo. I fan non vedono l’ora di ammirarli nella casa dei loro sogni.