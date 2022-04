Belen Rodriguez ha scatenato la fantasia dei fan scoprendo il suo fisico divino. Le curve da urlo fanno sognare, subito è boom di like e complimenti.

Fascino a non finire, fisico incredibile, lineamenti angelici. La bellezza di Belen Rodriguez torna a far battere i cuori dei suoi 10 mila di follower su Instagram.

La showgirl argentina, 37 anni di Buenos Aires, non smette mai di stupire con le sue curve sublimi. Nonostante le due gravidanze alle spalle, è mamma di Santiago e Luna Mariè, la sua forma fisica è incredibile, come dimostra l’ultimo scatto apparso sul suo feed Instagram da sogno.

Conosciuta per la carriera televisiva, ha partecipato a innumerevoli format di successo, è anche seguitissima sui social dove racconta la sua vita scandita tra set e momenti spensierati con i figli. Oltre a tutto questo a catalizzare l’attenzione la sua vita sentimentale: dopo la fine con Stefano De Martino, ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, con cui ha dato alla luce la secondogenita, ma le cose non hanno tuttavia funzionato.

Negli ultimi mesi costanti le fughe di notizie su un suo ritorno con De Martino, anche se non è stato ufficializzato. Mentre in questi giorni il ballerino e conduttore si sta godendo una vacanza in barca, la showgirl si sta provando i costume firmati dal suo brand, lanciato al fianco della sorella.

Belen Rodriguez mozzafiato, in bikini è irresistibile

