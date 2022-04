Il Grande Fratello è un reality storico di canale 5. Tanti personaggi famosi sono passati nella casa più spiata d’Italia e diversi sono stati i conduttori scelti dalla produzione.

Avete presente l’amatissimo Doc di Rai1 Luca Argentero? Probabilmente non tutti ricorderanno che l’attore torinese è diventato noto al pubblico proprio partecipando ad una edizione del Grande Fratello. Sono tanti ad ogni modo, gli attori che hanno iniziato proprio da questa esperienza.

Tanti professionisti si sono passati il ruolo di conduttore durante tutti questi anni di programma: Da Daria Bignardi, la primissima conduttrice a Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi ed anche Ilary Blasi. Alfonso Signorini è stato per diversi anni l’opinionista diretto e pungente del programma fino a conquistarsi anche lui il ruolo di conduttore. Nel tempo oltre al Grande Fratello quello di gente “comune”, è arrivato il GF VIP, attirando e conquistando milioni di telespettatori che per mesi, seguono le avventure degli inquilini della casa, appassionandosi ed emozionandosi insieme con loro. Sono due anni che il reality dura per ben sei mesi, anche quest’anno è iniziato a Settembre ed è terminato a Marzo con la vittoria di Jessica Selassié.

GF VIP ritorna a Settembre. Ecco tutte le novità

Un programma cosi famoso e seguito inevitabilmente ha i suoi sostenitori ed anche coloro che ritengono ormai noioso seguire sempre lo stesso format. Ad ogni modo l’ago della bilancia pende verso chi adora il programma e lo segue attivamente.

Per questi, arrivano buone notizie: É già in lavorazione la nuova edizione che partirà da settembre su canale 5, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Insieme a lui, ci saranno come sempre due opinionisti, ma ancora oggi nessun nome è stato svelato. Nell’edizione da poco terminata Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno ottenuto un buon risultato e se la moglie di Bonolis ha dichiarato che non accetterebbe di nuovo il ruolo, la Volpe non ha rilasciato dichiarazioni su un suo possibile ritorno. Ad ogni modo, è necessario formare il cast, tra i primi nomi è venuto fuori quello del mitico Pierino, ovvero Alvaro Vitali che dopo un periodo molto complicato sembrerebbe pronto a ritornare in televisione. Il nome però che ha sconvolto tutti è stato quello di Pamela Prati, un volto diventato iconico al GF dopo la sua frase famosa all’uscita dalla casa: “Chiamatemi un taxi“. Rivedremo Pamela nella nuova edizione? Tutto è ancora da decidere.

