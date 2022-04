LDA si riunisce con “suo fratello”: si tratta di un ex volto di “Amici”

Dall’uscita dal talent di Amici all’annuncio del suo nuovo album: LDA si prepara a inaugurare un nuovo capitolo. Nel frattempo si è riunito a una vecchia conoscenza…

La sua eliminazione ha lasciato il pubblico piuttosto sorpreso, ormai convinto da tempo che il giovane avesse le carte in regola per continuare fino alla fine. Invece per LDA -nome d’arte di Luca D’Alessio– si è concluso il percorso iniziato lo scorso settembre nel talent di Amici.

Nonostante il dispiacere provato, per il giovane l’esperienza nel programma di Maria De Filippi è tuttavia terminata nel migliore dei modi. Dopo aver ottenuto un disco di platino -l’unico di questa edizione- con il singolo “Quello che fa male“, ora LDA si prepara a inaugurare un nuovo importante capitolo: l’uscita del suo primo disco.

LDA annuncia l’album omonimo e si riunisce con il “fratello”, vecchio volto di “Amici”

L’ex allievo di Amici sa come scatenare l’entusiasmo dei fan che, dopo l’uscita dal programma, lo seguono con grande coinvolgimento sui social. Proprio attraverso i suoi account LDA ha annunciato l’uscita del suo primo album omonimo che sarà rilasciato il 13 maggio.

Nelle ultime ore sono state svelate la copertina e la tracklist con la quale il pubblico ha potuto finalmente conoscere le tracce che saranno contenute nel disco. Ci sarà il singolo già certificato platino “Quello che fa male“, ma anche l’ultimo brano rilasciato in settimana, “Bandana“. A questi si aggiungono “Sai“, “Io volevo solo te“, “Scusa“, “Vivimi” e “Resta“, brani presentati nel corso della sua avventura nel talent.

In attesa di far ascoltare ai fan l’album, Luca D’Alessio si è preso del tempo per dedicarsi alla sua famiglia ma anche agli amici. Uno di questi in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico, scatenando l’entusiasmo dei loro sostenitori. Attraverso una storia pubblicata su Instagram LDA ha fatto sapere di essersi riunito con un vecchio volto della ventesima edizione di Amici, Aka7even.

“Ragazzi questa sera sono venuto a trovare mio fratello“, afferma prima di inquadrare accanto a sé l’amico e collega. Condividendo con Aka7even il nome di battesimo, il giovane lo abbraccia esclamando “un altro Luchetto“.

Che tra i due, oltre all’amicizia, possa presto nascere una collaborazione? È presto per dirlo, per il momento i due ex allievi del programma di Maria De Filippi preferiscono recuperare il tempo perso e trascorrerlo da semplici amici.