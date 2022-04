Letizia di Spagna sta vivendo attimi magici. Travolta da forti emozioni al fianco di una persona speciale la Royal sta attraversando un momento importante.

Commozione ed emozioni travolgenti. Letizia di Spagna sta trascorrendo ore magiche a seguito di un traguardo importante raggiunto da una persona per lei molto speciale.

Dopo essersi mostrata mozzafiato durante l’ultimo evento che l’ha vista al fianco del marito a Palma di Maiorca, in cui ha stupito con un look total red, torna a lasciare senza fiato. Prossima ai 50 anni, è una delle Royal più apprezzate.

Moglie del Re Felipe dal 2004, in ogni apparizione è sempre impeccabile grazie al suo fascino intramontabile e i suoi look sempre chic, tanto da essere d’ispirazione a livello globale. Perfetta persino con i capelli grigi, negli ultimi mesi ha lasciato crescere la sua chioma al naturale, è considerata un’icona di stile assoluta.

A tutto questo si aggiunge la sua bellezza: tra i lineamenti angelici e il fisico longilineo, il tempo per lei sembra essersi fermato. Ex giornalista, nonostante abbia alle spalle due gravidanze le sue forme sono perfette. Mamma di Leonor e Sofie, proprio la sua secondogenita è coinvolta nell’evento che l’ha fatta gioire.

Letizia di Spagna festeggia, importante traguardo per una persona molto speciale

Tempo di festeggiamenti a Palazzo della Zarzuela, immensa dimora dei reali spagnoli, per la famiglia di Letizia Ortiz. La moglie di Felipe ha brindato alla figlia Sofia che le ha regalato forti emozioni, facendole vivere un momento importante.

La piccola di casa ha infatti spento 15 candeline, entrando così nel pieno dell’adolescenza. Nata il 29 aprile del 2009, ha trascorso il compleanno al fianco dei genitori, ma tuttavia si è fatta sentire una grande assenza.

La sua amata sorella Leonor, 16enne futura erede al trono, non è stata presente alla sua festa in quanto vive, dallo scorso settembre, nel prestigioso UWC Atlantic College. Ritornata a Madrid per trascorre le vacanza pasquali, sembra insieme al suo nuovi fidanzatino, è ripartita alla volta del prestigioso istituto, famoso per aver formato i reali più noti al mondo.

Inseparabili, nonostante la lontananza Sofia ha potuto contare sull’affetto dei genitori, emozionati per l’importante ricorrenza.