Dopo tanti anni Maurizio Costanzo rivela finalmente il motivo del passato litigio con il cantante Adriano Celentano. I vecchi malumori non sono mai stati superati

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti più famosi e più influenti del panorama italiano. Una lunghissima carriera di successo la sua. Non solo giornalismo ma anche tanta televisione. Storico il suo programma Maurizio Costanzo Show che è diventato una vera e propria pietra miliare della tv nostrana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! Lui ha moglie e figli: come evadere da una prigione sentimentale

Maurizio Costanzo si è anche molto distino per la sua costante lotta alla mafia. Sempre in prima linea per combattere il fenomeno mafioso, in passato è stato anche vittima di un attentato a cui però è riuscito a scampare. Tutti ricorderanno l’episodio accaduto nell’ormai lontano 1993, quando venne fatta esplodere un’autobomba in via Ruggero Fauro, via in cui era solito passare il giornalista con la sua auto. Quel giorno era presente con Costanzo anche la moglie Maria De Filippi e fu un vero e proprio miracolo se i due riuscirono a salvarsi.

Maurizio Costanzo su Adriano Celentano: “Non ci parliamo più. Non mi ha mai perdonato”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Ginevra Lamborghini sfida Elettra: il primo bikini 2022 è vietato ai minori. Che posa… FOTO

Il giornalista è molto conosciuto anche per il suo modo di fare schietto e diretto. Negli anni questo suo lato caratteriale lo ha portato a farsi diversi ‘nemici’ all’interno del mondo dello spettacolo. E’ il caso della vicenda che ha coinvolto lui e il cantante Adriano Celentano. I due un tempo erano uniti da un grande rapporto di amicizia, ma una volta accadde un episodio che incrinò il loro rapporto, che da allora non si riprese più.

Cosa è accaduto? Maurizio Costanzo usò delle parole dure nei confronti del cantate, definendolo qualunquista. Una frase detta senza cattiveria ma con troppa leggerezza, che fece molto risentire ‘il molleggiato‘ che da quella volta non perdonò più il giornalista. Costanzo si è sempre detto dispiaciuto per quanto accaduto, ma nonostante questo i due non sono mai riusciti a ricostruire il loro rapporto.