Maurizio Costanzo, spunta il motivo del bisticcio con Adriano Celentano: come è potuto accadere tutto questo

Maurizio Costanzo, avete mai saputo perchè il rapporto con Adriano Celentano si è incrinato con il tempo? Tutta colpa di quell’affermazione…

Nel novero dei conduttori e showman televisivi più celebri dell’ultima epoca rientrano senz’altro, Maurizio Costanzo e Adriano Celentano. Secondo i media e gli artisti e colleghi che hanno vissuto e/o lavorato al loro fianco testimoniavano un’amicizia speciale e inimitabile.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Tuttavia con il tempo i due pare non abbiano avuto più notizie dell’uno e dell’altro ed è per questo che telespettatori e addetti alle curiosità tra i personaggi vip dello spettacolo si sono chiesti come mai tutta questa improvvisa indifferenza.

Il giornalista della Show in seconda serata su Canale 5 ha continuato ad avere enorme importanza sotto i riflettori del piccolo schermo, al pari della moglie, Maria De Filippi. Maurizio in passato ha inseguito per tanto tempo quel sogno di combattere crimini e malvagità, denunciando a raffica notizie di tal genere.

Non a caso lui e la moglie stavano per rimetterci la pelle, in seguito ad un attentato terroristico per fortuna, non andato a buon fine.

Maurizio Costanzo e Adriano Celentano: i motivi del loro allontanamento. Tutta colpa di una parola…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐃𝐑𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐍𝐓𝐀𝐍𝐎 (@adrianocelentano38)

LEGGI ANCHE -> Il Volo, per due dei cantante l’occasione è imperdibile: ecco dove li porterà

Lo spirito della criticità e la capacità di denunciare di Maurizio Costanzo lo hanno fatto diventare ben presto un giornalista modello.

Proprio a causa di questa proprietà di linguaggio un po’ pungente che il conduttore di Canale 5 si è fatto molti nemici in giro per la tv. Basta pensare alle alterazioni nel linguaggio sfociate in incomprensioni come nel caso del regista, Nanni Moretti.

Tra i due infatti non scorre buon sangue e il motivo potrebbe essere dovuto proprio a questo difetto palesato dal giornalista capitolino. Altre ‘vittime’ dell’attitudine critica di Costanzo sono state Pippo Baudo con il quale i rapporti, col tempo pare si fossero ristabiliti e infine Adriano Celentano.

Tra il “Molleggiato” e lo storico presentatore dello Show più amato dagli italiani non c’è mai stato un momento di chiarezza a causa di quella parola ‘scombinata’ e pronunciata da Costanzo nel lontano passato.

Il giornalista lo definì un “qualunquista“, un aggettivo mal digerito e mai perdonato dal cantautore milanese che ha cercato in tutti i modi di prendere le distanze dal collega, nonostante i frequenti tentativi di riappacificazione di Maurizio.

LEGGI ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, già al lavoro per la nuova edizione. Tra i concorrenti ritorna lei

L’augurio degli italiani è quello che da un giorno all’altro i due possano incontrarsi di persona e chiarire una volta per tutte l’inconveniente.