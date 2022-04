Meghan Markle continua a catalizzare l’attenzione con i suoi continui colpi di scena. Questa volta a lasciare senza fiato una decisione inaspettata.

La reunion tra Meghan Markle, Harry e la Royal Family non ha messo fine ai conflitti tra la coppia e i parenti come sperato. Dopo la Megxit del 2020, la faida creatasi tra il secondogenito di Carlo, la moglie e i reali inglese sembra infatti inarrestabile.

Dopo il recente faccia a faccia, a seguito di due anni di assenza a Palazzo dei duchi di Sussex, le cose sembravano essere migliorate: il clima sereno è durato ben poco tanto che le tensioni sono tornate.

Se la Regina Elisabetta ha inviato il nipote, un tempo il suo preferito, a prendere parte ai prossimi festeggiamenti del Giubileo di Platino, ma sembra che Meghan non sia pronta per ritornare a far parte della monarchia inglese. A esserne certa è l’esperta reale Tina Brown: proprio lei ha svelato una decisione senza precedenti della Markle.

Meghan Markle, la decisione clamorosa scompiglia i piani di Harry

Secondo la giornalista ed esperta reale Tina Brown, in cuor suo Meghan ha già deciso sul suo futuro nella Royal Family. La duchessa sarebbe pronta a mettere una grossa croce su Londra a differenza del marito, desideroso a ritornare a vivere nel Regno Unito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! Lui ha moglie e figli: come evadere da una prigione sentimentale

La Sussex non tollera infatti l’atmosfera inglese e tanto meno la vita reale: nel caso il marito volesse ricucire in modo definitivo i rapporti con i parenti lei non starebbe al gioco.

L’esperta ha poi ipotizzato come nel caso la Regina venisse a mancare, il nipote sarebbe pronto a ritornare a Palazzo per svolgere i suoi doveri e la Royal Family sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte, portando così una distensione dei rapporti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Carlo Conti, una collega gli sta con il fiato sul collo. Sfida dai risvolti inaspettati

Una posizione molto diversa dal pensiero dell’ex attrice contraria a un simile scenario, costringendolo così il marito a fare avanti indietro tra Regno Unito e America.