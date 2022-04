Collezionare oggetti importanti è un passatempo che accomuna tantissime persone che adorano ricercare il pezzo unico da mettere sulla mensola della propria stanza.

Le monete rare ad esempio sono spesso le protagoniste di collezioni importanti. Ma per tutti quelli che ne posseggono almeno una in un cassetto abbandonato, aprite bene le orecchie, lo sapete di avere tra le mani probabilmente un bene prezioso?

Quando si parla di monete rare, il pensiero viene subito collegato a quelle appartenenti al vecchio conio. Anche loro posseggono un estimabile valore e di sicuro almeno una persona in famiglia, ne ha una conservata in un portafoglio vecchio, anche solo per ricordo. Ad ogni modo non è da considerare rara solo la moneta utilizzata tanti anni fa, anche quella del nuovo conio può avere un valore elevatissimo. Per riconoscere quella che vale molto rispetto invece ai piccoli spiccioli, è bene fare attenzione ad alcuni dettagli: Non sempre le monete vecchie hanno un grosso valore anche se è da tener presente, che più una moneta è datata e più alte possono essere le probabilità in merito al suo valore.

La moneta da 1 euro vale fino a 40.000

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Titolare di un bar si toglie la vita all’interno del proprio locale: sul posto la Polizia

Spesso una moneta ha un errore di conio, come riconoscerlo? Quando sui versi le incisioni non sono come sulle altre, allora la moneta è “difettata” e nella maggior parte delle volte allora, viene tolta dalla circolazione.

Coloro che adorano fare collezioni, spesso fanno anche tantissimi kilometri per aggiudicarsi la moneta che manca alla propria lista. Questi per tanto, farebbero i salti di gioia per ottenere una moneta molto difficile da trovare, ma con un valore da restare senza fiato. Ce ne sono infatti alcune da 1 euro che toccano anche valori vicini a cifre come 40.000 euro. Come riconoscerla? Queste rare monete difficilissime da trovare, non hanno inciso la data di coniazione. Di sicuro in molti non erano a conoscenza di questo particolare e per questo, dopo la notizia, sarà un’azione involontaria quella di andare a controllare tutti gli euro presenti nel proprio portafoglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lidl è inarrestabile: il nuovo progetto fa sognare. Importante novità per milioni di clienti