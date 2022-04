Scopriamo quali sono stati i cambiamenti avvenuti in classifica FIMI tra gli album, i singoli e i vinili più venduti in Italia negli ultimi sette giorni

È tempo di scoprire chi sono stati gli artisti che hanno conquistato la vetta della classifica FIMI dell’ultima settimana. Stando ai dati relativi alle vendite avvenute in Italia, i podi degli album, dei singoli e dei vinili hanno subito dei lievi cambiamenti.

Tra le novità della settimana la corsa di Rkomi che non pare volersi arrestare, mentre Mahmood e Blanco, che si preparano a debuttare sul palco dell’Eurovision Song Contest, sono a un passo dal lasciare il podio. Rivoluzionata la classifica dei vinili che nei primi tre posti non vede neanche un artista italiano.

Classifica FIMI: tutte le novità degli ultimi sette giorni

Dopo aver battuto il record per il maggior numero di settimane trascorse al primo posto dei singoli più venduti in Italia -giungendo a quota dieci- Mahmood e Blanco hanno dovuto salutare la vetta conquistata da Rhove con “Shakerando“. È ancora il rapper a mantenere la prima posizione della classifica FIMI, seguito dal debutto di “Italiano Anthem“, la collaborazione realizzata tra Sfera Ebbasta e Rvssian.

Per la prima volta dall’uscita di “Brividi” il brano scende in terza posizione. Tuttavia manca poco alla partecipazione del duo all’Eurovision Song Contest che porterà, con molte probabilità, una risalita del singolo in classifica.

Anche sul fronte degli album non troviamo cambiamenti in vetta che vede nuovamente Lazza al primo posto con “Sirio“. Rientra in top 3 Rkomi con “Taxi Driver“, dopo cinquantadue settimane dalla sua uscita. Un risultato piuttosto sorprendente per l’artista che continua a macinare vendite e stream. Infine Blanco in terza posizione con “Blu Celeste” conferma il risultato di sette giorni fa.

Tre nuovi debutti nella classifica dei vinili dove sul podio questa settimana troviamo solo artisti internazionali. In vetta i Fontaines D.C con il progetto discografico “Skinty Fia“, al secondo posto Nayt con “Doom & Mood” mentre al terzo il rapper americano Tyler The Creator con “Call Me If You Get Lost“.