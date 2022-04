Supermercati aperti il 1 maggio: ecco dove fare gli acquisti dell’ultimo minuto

Se non hai programmi per domani 1 maggio e non hai ancora fatto la spesa sei nel posto giusto. Per gli acquisti dell’ultimo minuto ecco la lista completa dei supermercati aperti in Italia.

Nel giorno in cui si celebra il lavoratore, quali sono i supermercati aperti per gli acquisti dell’ultimo minuto? E’ una domanda ricorrente e se sei in ansia per non aver organizzato nulla e con la dispensa vuota, sei nel posto giusto. Non disperare, ecco che tutti i dubbi ti verranno tolti.

Domani ricade la festa dei lavoratori, scopriamo insieme quali sono i supermercati che rimarranno aperti così da poter soddisfare gli acquisti dell’ultimo minuto. Non tutti i supermercati, anche di grande distribuzione, hanno deciso di far festa domani, una scelta opinabile che però aiuta chi è un ritardatario cronico anche con la spesa.

Ecco la lista completa dove puoi far scorta di cibo

A livello nazionale saranno diversi gli esercizi commerciali aperti per poter soddisfare gli acquisti alimentari, ricordiamo però che al contempo in diverse zone le aperture saranno limitate essendo anche per i commessi dei supermercati un giorno di festa.

Domani 1 maggio cambiano anche le norme covid che ci accompagnano da 2 anni, è stato abolito il Green Pass, il certificato verde sarà chiesto con meno frequenza fatta eccezione per i viaggi a lunga percorrenza. Resta l’obbligo della mascherina da indossare anche al chiuso fino al 15 giugno, quindi non è più un liberi tutti come preannunciato all’inizio. La mascherina resta obbligatoria anche nei supermercati per clienti e lavoratori.

Detto questo, scopriamo quali sono i supermercati che offrono il loro servizio nella giornata di domani 1 maggio 2022.

Conad: Generalmente l’esercizio dovrebbe essere chiuso ma sono previste aperture straordinarie di mezza giornata a seconda delle zone. Potete informarvi sul sito di riferimento della vostra città.

Carrefour: Anche in questo caso nulla è certo, le politiche di vendita sono diverse da ipermercati e supermercati. Per essere aggiornati basta andare sul sito internet e controllare.

Ipercoop e Coop: Tutto chiuso, fatta qualche piccola eccezione ma nulla di garantito.

Esselunga: Anche in questo caso la polizia aziendale prevede la serranda abbassata.

Iper: Qui si lavorerà normalmente per garantire un servizio ai clienti con orari straordinari. E’ possibile consultarli sui siti di riferimento.