Nuovo supermercato apre in una nota città d’Italia: la sua testimonial è famosissima

Arriva un nuovo supermercato in una nota città italiana ampliando l’offerta alimentare per la gioia degli abitanti del posto. Ecco di cosa si tratta.

Tagliato il nastro rosso di un nuovo supermercato in una nota città d’Italia. Appartenente a una famosa catena, ha inaugurato in questi giorni, portando fermento tra gli abitanti, estasiati per la novità.

In solo 7 mesi è stato creato questo discount che amplia così l’offerta in fatto di alimentari per i cittadini, vedendo aggiungere un terzo punto vendita nella stessa strada.

Si tratta di via Bertini, al civico 3, situata a Forlì, che nell’ultimo periodo ha visto fiorire innumerevoli esercizi commerciali: da Aldi, a Crai, al supermercato Familia, alla new entry. Nella zona inoltre si aggiungerà la futura apertura di Eurospin i cui lavori sono in corso.

Nuova apertura: il noto supermercato sbarca a Forlì

A Forlì è stato inaugurato lo scorso giovedì un nuovo supermercato a marchio di una nota catena, conosciuta a livello nazionale. Si tratta MD S.p.a, nota come MD, azienda fondata nel 1994 da Patrizio Podini con 820 negozi sparsi per il Bel Paese e più 8000 dipendenti.

Negli anni l’azienda ha conosciuto una grande crescita, espandendosi a macchia d’olio per il Bel Paese, aprendo negozi in tutto lo stivale.

Nota per le sue promozioni e la sua vasta offerta, contraddistinta da un ottimo rapporto qualità-prezzo, negli ultimi tempi sta investendo sull’ortofrutta che ha un peso sempre più rilevante per il noto marchio, puntando su prodotti freschi.

Inoltre il marchio è conosciuto anche per la sua testimonial di punta: Antonella Clerici. La nota conduttrice negli anni è diventata il volto dell’insegna, promuovendone i prodotti con spot e comunicazioni dedicate dal 2017. In passato ha realizzato anche spot al fianco da Podini.

La nuova apertura ha portato entusiasmo a Forlì, aggiungendosi ai due punti vendita già presenti in Romagna, uno a Rimini e uno a Ravenna. Il suo ingresso ha permesso di dare una nuova vita a uno spazio dismesso della città, dalla superficie molto vasta in cui è compreso anche un parcheggio, con più di 100 posti auto. Intanto il marchio ha inaugurato in questi giorni un altro supermercato anche a Bergamo.