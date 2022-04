Novità in casa Trussardi: Tomaso dimentica Michelle e volta pagina. Al suo fianco c’è una meravigliosa imprenditrice. La foto è da standing ovation.

L’annuncio della separazione tra l’imprenditore Tomaso Trussardi e la conduttrice di “Striscia La Notizia”, Michelle Hunziker, risale ormai con ufficialità allo scorso gennaio 2022. Ora che i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti, nonostante i vari rumors sempre alla ribalta, l’imprenditore trentanovenne ha deciso di guardare avanti e di farlo nel migliore dei modi.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Sorvolati a nozze nel 2014, Michelle e Tomaso, dopo essersi scambiati il loro indimenticabile “sì” hanno deciso di dirsi addio. Michelle è tornata ad essere intraprendente come un tempo e a inseguire i suoi sogni.

Nel frattempo, con l’arrivo della primavera, le attività dell’imprenditore hanno iniziato anch’esse a riprendere il loro corso. Sia dal punto di vista professionale che privato. Se inizialmente era stata favorita dal gossip l’ipotesi di un suo flirt durante un soggiorno di piacere in una località di famiglia con una misteriosa ragazza dalla bionda chioma, ora la sua vera spalla ha finalmente confermato la sua identità.

Tomaso Trussardi passa oltre, dopo Michelle ha occhi solo per lei: la ragazza in FOTO è bellissima

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maurizio Costanzo e la lite con Adriano Celentano: “Ecco perché non ci parliamo più”

Mentre, una settimana fa, Tomaso si dilettava presso il circuito di Imola testando le prestazioni alla guida di una delle nuove autovetture firmate dalla rinomata casa automobilistica Ferrari, inizia a spargersi la voce che la sua partner in crime prediletta non è nient’altro che la sua meravigliosa sorella maggiore.

Si tratta di Gaia Trussardi. Classe 1980, e personalità di spicco all’interno dell’azienda di famiglia, l’imprenditrice è legata sentimentalmente da tre annualità all’attore Adriano Giannini, adesso protagonista della nuova serie televisiva su Amazon Prime, dal titolo di “Bang Bang Baby”.

La sorella di Tomaso pare sia stata molto vicina all’imprenditore nel periodo di crisi attraversato da lui e Michelle, e che abbia favorito la ripresa a pieno titolo dei ritmi di produttiva quotidianità del fratello.

Entrambi spiriti liberi e dal magnetico carisma, sono spesso impegnati in attività che vanno anche ben oltre quello di portare avanti l’azienda di famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ferragnez, l’annuncio che tutti aspettavano: “Possiamo realizzare il nostro sogno”

Tra questi, specialmente per Gaia, vi è il profondo interesse per lo sconfinato mondo della musica. Infine “tramandare l’artigianalità“, come lei stessa ricorda, oltre alla sua indomita bellezza, pare sia uno dei suoi punti forti.