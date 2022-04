Victoria De Angelis, il selfie allo specchio tutta sola in ascensore. Da perderci la testa – FOTO

La bassista dei Maneskin ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha messo k.o. tutti i suoi fans. Accecante!

I Maneskin sono tornati e a Verona fanno il pieno! La città è impazzita e i fans sono arrivati da tutta Italia.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono loro i quattro ragazzi che hanno rivoluzionato la musica rock in Italia superando limiti inimmaginabili.

I Maneskin non arrestano la loro corsa: prima sorprendono tutti ad ”X-Factor” pur posizionandosi al secondo posto, poi conquistano con i loro tormentoni con ”Marlena” che riecheggiava tra le loro hit, stravincono il ”Festival di Sanremo” con ”Zitti e buoni” ma la consacrazione arriva quando strabiliano l’Europa all’ ”Eurovision Song Contest”.

Da lì spiccano il volo e iniziano i loro tour internazionali: tutti pazzi per i Maneskin, anche oltreoceano si parla di loro.

La FOTO in ascensore accende le fantasie degli utenti!

In questa ultima Instagram Stories, Victoria De Angelis fa impazzire tutti i suoi followers con una posa da vera rockstar.

Si trova in ascensore, a Milano, reduce dal concerto che ha fatto ballare fino a tarda notte la città di Renzo e Lucia.

Look total black: indossa un giubbotto di pelle, un paio di pantaloni e una canotta che lasciano il suo ventre piatto scoperto.

Bellezza sopraffina, sensualità alle stelle, provocazione senza eguali: i fans si scatenano, impossibile resistere alla tentazione di non commentare questa IG Stories.

Intanto i fans attendono il nuovo album dei loro beniamini che come loro stesso hanno dichiarato arriverà presto ed è nato in America. Luogo dove, di recente, hanno trascorso alcuni mesi per ispirarsi e poter influenzare il sound del loro nuovo lavoro. Non ci resta che attendere e rimanere sintonizzati sui loro canali per scoprire più precisamente quando potremo finalmente ascoltarlo!