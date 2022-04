Diletta Leotta ha fatto sognare il pubblico postando uno scatto da batticuore in cui è ritratta divina al fianco di una persona speciale. Subito è un boom di like.

Fascino a non finire e mise travolgente. Diletta Leotta torna a far battere i cuori, mostrandosi divina in un’ennesimo scatto da urlo su Instagram .

La conduttrice di DAZN, di cui è volto di punta, conta di un profilo da più di 8 milioni di follower estasiati dalla sua bellezza incredibile. 30 anni, di Catania, il suo fisico irresistibile e i suoi lineamenti angelici non smettono mai di lasciare senza fiato.

Sul suo feed da sogno racconta la sua vita scandita tra set, momenti sul campo e shooting. Accanto alla sua carriera, a catalizzare l’attenzione la sua vita sentimentale. In particolare per mesi al centro della cronaca rosa è stata la storia con l’attore Can Yaman con cui tuttavia è finito tutto a un passo dalle nozze. Oggi sembra aver ritrovato la serenità al fianco del modello Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta da sogno, al fianco di una persona speciale fa sognare

Per vedere l’ultimo scatto di Diletta Leotta, vai su Successivo