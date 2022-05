Alberto Matano trovato così tra le braccia del noto attore: il gesto che sconvolge l’Italia intera – FOTO

Alberto Matano esce allo scoperto nella maniera più impensabile possibile. Tra le braccia di un lui famoso ha lasciato gli italiani a bocca aperta.

Il conduttore de “La Vita in diretta”, Alberto Matano ha lasciato tutti a bocca aperta in occasione di una delle sue imperdibili dirette.

E’ successo tutto in settimana nel cuore delle opinioni espresse dagli ospiti in studio. L’ingresso sul parterre di un noto attore ha aperto il cuore del giornalista, in maniera del tutto inaspettata.

Si è tanto discusso sulla vita sentimentale di Alberto, ultimamente al centro dei riflettori come mai accaduto fino ad ora. Il conduttore di Rai 1 spende gran parte del suo tempo libero sui social e in ‘preda’ alle sue passioni.

L’abbiamo visto spesso protagonista in diversi contesti di relax, nel bel mezzo della natura e in buona compagnia. Stavolta però i riflettori non hanno potuto fare a meno di attirare le attenzioni su un gesto che ha fatto scalpore e non poco

Alberto Matano si avvinghia tra le braccia di LUI: chi l’avrebbe mai detto!

Il conduttore, tra i più longevi e preferiti della Rai, Alberto Matano ha riempito il cuore di tutti i followers e i telespettatori de “La Vita in diretta”.

Il contenitore pomeridiano della rete ammiraglia principale ha sempre dato spazio ad argomenti di cronaca nera e rosa che riguardano i personaggi vip e le famiglie in giro per l’Italia.

Stavolta invece l’argomento di discussione è proprio all’interno dello studio insieme a tutti gli ospiti presenti. Sul parterre de La Vita in diretta fa il suo ingresso l’attore ex Maresciallo dei Carabinieri, oggi noto a tutti come il sacerdote “Don Massimo” nella fiction “Don Matteo“.

Se non avete capito ancora di chi si tratta, allora vi sveliamo tutto noi! Quando Alberto ha gridato il suo nome, il pubblico sugli spalti si è esibito in una meravigliosa attribuzione e standing ovation.

Si tratta dell’ex nuotatore romano, Raoul Bova che al momento della presentazione si dirige spedito verso Matano per salutarlo. Alberto Matano, dopo avergli stretto la mano lo avvinghia a se e si fa beccare dalle telecamere in un abbraccio profondo e significativo.