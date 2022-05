Il nuovo video di Aurora Ramazzotti fa il giro della rete. Dopo Londra è il momento di un’altra conquista. Peccato, suggerirà qualcuno, per i titoli di coda.

Se negli ultimi giorni il top sgargiante e trasparente indossato da Aurora Ramazzotti è stato in grado di far impazzire i suoi fan in rete, ora sarebbe giunto il momento, per lei, di voltare pagina. Un nuovo video dell’influencer, stamani, ha generato incredulità agendo presto con determinazione sul parere dei suoi seguaci.

Nel pomeriggio di ieri, 26 aprile, Aurora è tornata indietro nel tempo, riavvolgendo alcuni memorabili ricordi dello scorso anno. Il dissing tra lei e il beniamino inglese di TikTok, Tom Birchy, è spopolato senza sforzo ad inizio 2021, portando la carismatica personalità della giovane conduttrice a conquistare anche il pubblico britannico.

A tal proposito, poche ore fa, un caro amico dell’influencer ha postato uno scatto al fianco del suddetto personaggio, incontrato per caso tra le vie di Londra. Quest’ultimo ha poi dedicato una lunga parentesi all’incontro e al dissing che continua ancora oggi ad intrattenere migliaia di utenti. Ma cosa è successo subito dopo? Scopriamolo insieme.

Aurora Ramazzotti sbugiardata di fronte a tutti: “finge di soffrire per le telecamere”. Assurdo

Aurora Ramazzotti – IL VIDEO

“La Kardashian d’Italia“, Tom Birchy la definisce così nel suo racconto, postato successivamente nelle storie di Aurora, dell’incontro con l’amico comune.

Questa sera i due “sconosciuti“, come suggerisce il tiktoker, approfondiranno le esplosive “connessioni” che entrambi hanno avuto la fortuna di avere con lei.

Ma, mentre Aurora invia “in loop” il suo nome pronunciato da Tom, i suoi oltre 2,3 milioni di follower su Instagram saranno destinati ad assistere ad un altro imbarazzante episodio. Ad attirare l’attenzione, oltre alle “faticose” immagini in movimento, saranno i titolo di coda aggiunti da terzi.

“Qui, invece, fa finta di soffrire per le telecamere“, suggerisce il realizzatore del breve video apparso in rete. Nel contenuto, la nata sotto il segno del Sagittario, appare nel mezzo di un’impegnativa sessione di training in palestra.

L’influencer dà prova del suo sovrumano sforzo nel sollevare un peso, che forse potrebbe non essere così impossibile da fronteggiare come lei lascia credere. Che dire? Il suo talento è senza dubbio nell’arte della dissimulazione. “Nata per essere amata“, scriveva Aurora soltanto una settimana fa. “Impossibile non amarti“, risponderà nel frattempo uno dei suoi fan.

