Avete capito chi è la conduttrice della FOTO? Per i fan è un colpo al cuore: “tale e quale a…”

Giovane e bellissima, ha fatto sempre girare la testa ai suoi milioni di fans: un po’ di anni fa, però, la conduttrice somigliava ad una sua famosa collega…

Federica Panicucci è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da anni oramai la vediamo ogni giorno al timone di Mattino Cinque: sicuramente è una bella visione appena svegli, il suo sorriso rassicurante fa compagnia a milioni di telespettatori che seguono il programma ogni giorno con costanza e con affetto. Per non parlare della sua bellezza che lascia sempre senza fiato: è incredibile pensare che non sia una ragazzina di vent’anni ma una donna adulta.

Federica, proprio qualche mese fa, ha ricevuto l’onore di condurre il concerto di capodanno di Canale Cinque. Dopo diversi anni, finalmente le è stato riconosciuto qualcosa e i suoi fans ne sono stati piuttosto felici. Oramai ha superato la soglia dei 50 anni ma sembra giovanissima: proprio per questo, vi siete mai chiesti com’era quando giovane lo era davvero?

Federica Panicucci e la somiglianza con la sua collega: incredibile

Federica, infatti, da giovane era diversissima. Non aveva i capelli biondi con i quali siamo abituati a vederla, erano più scuri di adesso e lei somigliava in un modo incredibile ad una sua collega della Mediaset, Barbara D’Urso. Da ragazzine, infatti, erano praticamente due gocce d’acqua, pur non essendo in alcun modo delle parenti.

In ogni caso, stiamo parlando di due conduttrici molto diverse. Due mondi completamente separate, nonostante entrambe si occupino più o meno delle stesse cose. Infatti sono in molti a desiderare di vedere Federica sostituire Barbara nei suoi numerosi programmi o viceversa: c’è chi preferisce una all’altra e sono in pochi ad amare e stimare entrambe.

La foto di Federica da giovanissima, spuntata sui social nelle ultime ore, non è riuscita ad evitare il confronto con la sua collega. In ogni caso, ha riscosso un incredibile successo: Federica, infatti, è sempre stata bellissima.