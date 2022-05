Daniela Ferolla ha stuzzicato l’immaginazione dei fan mostrandosi irresistibile. La visione da infarto ha scatenato un tripudio di cuori e complimenti.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Daniela Ferolla su Instagram. L’ex Miss Italia si è mostrata per l’ennesima volta incredibile, scatenando le fantasie di fan.

37 anni, di origine campane, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione del noto concorso per eleggere la più bella d’Italia nel 2021: Daniela ha lasciato il segno a Salsomaggiore Terme, conquistandosi il podio incoronata da Sofia Loren.

Trampolino di lancio della sua carriera, da allora ha raggiunto incredibili traguardi che l’hanno vista debuttare in noti format come conduttrice. Legata al manager Vincenzo Novari, accanto ai successi televisivi ha raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove ha un profilo da ben 206 mila follower, incantati dal suo feed da sogno.

Ogni foto postata dalla modella e conduttrice fa sempre il boom di like, come è accaduto a seguito del suo ultimo scatto condiviso da urlo.

Daniela Ferolla da urlo, lo sguardo accende le fantasie

