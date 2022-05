Chiara Ferragni e Fedez vogliono soltanto il meglio per i loro figli: infatti, sapete a quanto ammonta la quota annuale della scuola del piccolo Leone?

Leone Lucia Ferragni ha solo quattro anni ed è un bambino estremamente intelligente, sopratutto molto colto per essere così piccolo. Proprio negli ultimi giorni, Chiara ha pubblicato un video dove ha fatto vedere i progressi che sta facendo Leone, sta imparando l’inglese pur essendo così piccolo. Sta frequentando ancora l’asilo, eppure il tempo dello studio per lui è già cominciato.

Leone, dopotutto, frequenta una scuola privata. Per essere precisi, la St. Louis School di Milano, dove i bambini indossano una divisa e ogni giorno imparano giocando moltissime cose. I progressi si stanno facendo vedere, infatti Leone sa già parlare un po’ l’inglese pur essendo così piccolo. I suoi genitori spendono moltissimi soldi per la sua istruzione, quindi è anche giusto che i progressi si facciano vedere.

Chiara Ferragni e Fedez: il costo della scuola del piccolo Leone

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Gli effetti del Covid sugli studenti tra lacune, solitudine e ripetizioni online

La scuola del piccolo Leone, però, non è per tutti. Sono in pochi a potersi permettere tale istruzione. Infatti, la quota annuale ammonta per il primo anno a 2.800 euro, mentre dal secondo in poi scende a 1800. Insomma, rispetto alla scuola pubblica che è gratis e dunque accessibile a tutti, quella di Leone possono permettersela solo chi riesce a guadagnare uno stipendio importante.

Leone sta imparando davvero tantissimo, pur essendo ancora all’asilo. Infatti, qualche sera fa, Chiara ha pubblicato su Instagram proprio i progressi che sta facendo con l’inglese. Avendo una madre che per molto tempo ha vissuto a Los Angeles, e che è famosa in tutto il mondo, è importante per lui e in futuro anche per Vittoria, saper parlare bene anche in inglese. Il modo migliore per riuscirci, è imparare la lingua insieme all’italiano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! Lui ha moglie e figli: come evadere da una prigione sentimentale

Proprio per questo, sicuramente anche Vittoria frequenterà questa scuola, quando sarà il momento per lei di cominciare ad andarci.