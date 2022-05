Arriva la notizia che tutti i clienti Conad non potevano aspettarsi. La catena di supermercati sembra mettere a loro disposizione buoni da 1000 euro.

Si è presto sparsa la voce di come la rinomata catena di supermercati e ipermercati Conad avrebbe tentato di giocare d’astuzia in questo inizio di maggio 2022. La nuova proposta, vantata in rete fino ad oggi come presa ufficialmente in carico dall’affidabile e rinomata società cooperativa italiana, è stata infine chiarita nei dettagli ai suoi fedeli clienti.

Soltanto in queste ore la catena di ipermercati Conad, con principale sede di riferimento nel cuore dell’Emilia Romagna, ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale in cui esplica ai molteplici acquirenti dei suoi prodotti la vera natura di tale oltremodo “vantaggiosa offerta“.

Conad, Buoni da 1000 euro? Arriva la notizia che ha sconvolto gli italiani

L’azienda è fortunatamente riuscita a smascherare le dinamiche di una pericolosa truffa, già in procinto di dilagare a macchia d’olio sul web.

I malintenzionati in questione, attraverso una fitta rete di Pishing ed escamotage basati per lo più sulla diffusione di fake news riguardanti apparteniti invitanti offerte, si sarebbero serviti di un fittiizio marchio Conad per attirare l’attenzione dei clienti della catena. Ai quali, senza l’intervento della Polizia Postale e quello diretto dello stesso consorzio, sarebbe stato sottratto quanto più denaro possibile.

La truffa si basa su l’invio di un messaggio sulla casella di posta elettronica del cliente. Il quale, se in possesso della dovuta dimestichezza con la rete, potrebbe riuscire facilmente a riconoscere la sua ingannevole natura.

Purtroppo, però, alcuni clienti non molto pratici con tali facilitazioni informatiche, potrebbero essere già facilmente tratti in inganno. Per tal ragione sono qui riportate le fasi dell’aggancio truffaldino. L’e-mail in questione riporta un tagliando “fortunato” di buono sconto dal valore di 1000 euro per una normale spesa portata a termine un uno dei rivenditori Conad collocati su territorio italiano.

Si consiglia dunque ai clienti della catena di ignorare ed eliminare il messaggio. E di favorire, in futuro, l’ingresso di e-mail da indirizzi sconosciuti nella casella indesiderate.