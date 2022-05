Fabrizio Corona è tra i protagonisti più assidui delle pagine di Gossip. La sua vita continua nel tempo ad essere oggetto di discussione.

Sono state diverse le compagne con il quale Fabrizio ha avuto delle relazioni in passato: ricordiamo Belen Rodriguez, Silvia Provvedi e la storia d’amore con Nina Moric, con quest’ultima Corona ha anche avuto un bambino.

Una vita piena di imprevisti ed esperienze al quanto particolari quella di Fabrizio, un uomo che in tutti questi anni ha sempre dimostrato al pubblico, il suo carattere esuberante e la sua voglia di mettersi sempre al centro dell’attenzione, anche quando per lui, non vi erano punti a favore. La storia d’amore con la modella Nina Moric è stata per entrambi molto importante e l’arrivo del figlio, ovvero Carlos Maria Corona, ha significato molto per Fabrizio. Come tutti sanno Corona, ha avuto molti problemi con la giustizia e negli ultimi tempi sta scontando la condanna definitiva a casa per diversi problemi che riguardano la sua condizione fisica.

Corona accusa Moric: “Mi hai rubato dei soldi”

Una notizia ha sconvolto il web: Fabrizio Corona è scappato, non rispettando i domiciliari. Quale sarà stata la motivazione he lo ha spinto ad infrangere le regole? Corona è evaso per andare dalla sua ex moglie, ovvero Nina Moric.

Arrivato a casa della modella, Corona ha accusato la Moric di avergli rubato in casa dei soldi, quest’ultima essendosi molto spaventata, si è vista costretta a chiamare il 112 e una volta arrivati i carabinieri, Nina ha dichiarato di non aver subito nessuna violenza fisica ma visti i toni di Corona, non ci stava altra soluzione che chiedere un intervento. I carabinieri hanno detto a Fabrizio di sporgere denuncia per il furto ricevuto in casa, visto che la modella ha ribadito di non aver preso lei i soldi. Ad ogni modo nel frattempo, Corona si è beccato una nuova denuncia per evasione, visto che non poteva assolutamente allontanarsi dalla sua abitazione.

