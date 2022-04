“Fai la differenza”, Elisabetta Gregoraci diventa presidente: un orgoglio per l’Italia intera – FOTO

Elisabetta Gregoraci viene insignita di un ruolo di responsabilità che mai aveva ricoperto prima. L’Italia intera si complimenta con lei.

Fioccano applausi scroscianti per Elisabetta Gregoraci, insignita di un ruolo in società che mai aveva ricoperto in precedenza.

Eravamo abituati a vederla in altre vesti ed è per questo che sorprende e non poco l’iniziativa alla quale ha preso parte. Il ruolo chiave che le è stato affidato non è affatto banale e la riempie di orgoglio oltre che di quelle responsabilità che mai aveva avuto prima.

I complimenti sono arrivati dalla stragrande maggioranza del suo pubblico social, compreso il direttore del ‘Bilionaire’, Flavio Briatore. Per la showgirl, ex gieffina della casa più spiata d’Italia è arrivata l’ora di voltare pagina e pensare in grande, in merito alla sua carriera.

Su Instagram, l’ex modella ha condiviso un momento importantissimo, dal sapore della svolta per la sua carriera professionale

Elisabetta Gregoraci volta pagina e diventa Presidente: di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Gli italiani hanno ottenuto un risveglio diverso quando hanno scoperto tra le immagini circolate su Instagram che d’ora in avanti per Elisabetta Gregoraci non sarà più lo stesso.

La showgirl ed ex gieffina ha spiazzato tutti in vista di un evento che renderà il suo curriculum ancor più ricco di esperienze. Non le era mai capitato di ricoprire un ruolo da protagonista all’interno della società e molti pensano abbia colto il momento giusto per voltare pagina.

“Ciao Amici sono orgogliosa di comunicarvi che l’associazione Il Coraggio dei Bambini ONLUS mi ha conferito l’incarico di Presidente Onorario” tuona l’ex modella di Soverato.

Un’opportunità che non poteva lasciarsi sfuggire all’interno di questa associazione. Da oggi Elisabetta visionerà e si occuperà in prima persona di affrontare questa esperienza di sostegno ai bambini della ONLUS “Bambino Gesù” e raccogliere fondi necessari per combattere i tumori cerebrali dei minori infantili.

Per lei si tratta di un’opportunità che renderà sicuramente orgogliosa se stessa e tutti i colleghi di contorno. In bocca al lupo anche dalla Redazione di “Yeslife” per Elisabetta!