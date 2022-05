L’Eredità, un Flavio Insinna scatenatissimo mette in guardia la concorrente dalla possibile “figuraccia”: attimi di panico in studio

Nella giornata di venerdì 29 aprile, L’Eredità è tornata in onda come di consueto nel preserale di Rai 1, con il suo quinto appuntamento settimanale. Flavio Insinna, colonna portante del gioco televisivo, non manca di movimentare le dinamiche della gara con le sue osservazioni goliardiche e travolgenti.

Nello specifico, durante la fase degli “Abbinamenti”, il conduttore si è divertito a stuzzicare in modo particolare la concorrente Ilaria, giovanissima e perfettamente a proprio agio di fronte alle telecamere.

Proprio nel corso dello scambio tra i due, il padrone di casa non ha mancato di metterla in guardia da quella che, a primo impatto, avrebbe potuto trasformarsi in una clamorosa “figuraccia“. Alla fine, le cose sono andate in maniera diametralmente opposta rispetto alle previsioni del conduttore.

L’Eredità, Flavio Insinna scatenato fa notare alla concorrente la “figuraccia”

L’esuberante Ilaria, giunta a L’Eredità per soffiare lo scettro alla campionessa in carica, è stata accolta con particolare entusiasmo da Flavio Insinna. La sua giovane età ed il suo carisma le hanno immediatamente fatto guadagnare la simpatia del padrone di casa.

“Hai conseguito una laurea triennale a Strasburgo, complimenti Ilaria!“, l’ha salutata Insinna, prima di sottoporla alla tanto temuta fase degli “Abbinamenti”. Il tema introdotto da Flavio, ovvero quello della “geometria”, sembrava aver gettato la giovane partecipante nel panico.

“Devi solo dirmi se la figura è piana o solida“, l’ha rassicurata Flavio, tentando di smorzare l’atmosfera. Tuttavia, incapace di trattenere uno dei suoi soliti commenti, Insinna non ha resistito dall’esternare un’ulteriore, clamorosa raccomandazione.

“Mi raccomando, evitiamo di fare una figuraccia…“, ha scherzato il padrone di casa, riuscendo a far tornare il sorriso alla sua interlocutrice. In men che non si dica, Ilaria è parsa riprendere il controllo della situazione, più che determinata a portare a termine la sfida lanciata dal conduttore.

Con grinta ed entusiasmo, la partecipante ha risposto correttamente a ciascun abbinamento, senza commettere neanche un errore. Il padrone di casa, colpito dalla sua performance, ha commentato con un semplice ed esaustivo: “Ciao… perfetta!“.