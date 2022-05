Trovato morto in montagna ex comandante dei vigili: indaga la Polizia

Un 75enne, ex comandante dei vigili urbani, è stato trovato privo di vita in una zona di montagna nei pressi di Fiuggi (Frosinone). Disposta l’autopsia.

Lutto a Veroli, in provincia di Frosinone. Ieri mattina l’ex comandante dei vigili urbani è stato trovato senza vita in una zona di montagna nei pressi di Fiuggi, dove il 75enne si era recato in cerca di asparagi. A lanciare l’allarme alcuni passanti che, vedendo il corpo riverso al suolo, hanno chiamato i soccorsi.

Quando è giunta sul posto l’ambulanza del 118 per il pensionato era ormai troppo tardi: ai medici non è rimasto altro che constatarne il decesso. Ora rimane da capire cosa sia accaduto all’uomo, circostanza al vaglio della Polizia.

Ieri mattina, sabato 30 aprile, è stato trovato morto Gino Marcoccia, 75enne ex comandante dei vigili urbani di Veroli, piccolo centro in provincia di Frosinone. Il drammatico ritrovamento intorno alle 8:30 a Fiuggi in una strada che conduce verso gli Altipiani di Arcinazzo.

Alcuni passanti, riportano alcune fonti locali e la redazione di Frosinone Today, avrebbero notato il corpo del pensionato, uscito di casa per raccogliere asparagi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, il cui centralino ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica.

Nonostante il tempestivo intervento, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiarare la morte di Marcoccia. Non è ancora chiaro quali siano le cause. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti della Polizia, accorsi sul luogo della tragedia, quelle di una caduta fatale o di un improvviso malore che avrebbe stroncato il 75enne mentre era in cerca di asparagi.

Per fugare ogni dubbio, riportano i colleghi di Frosinone Today, l’autorità giudiziaria avrebbe disposto l’esame autoptico sulla salma, trasportata presso l’obitorio del cimitero di Fiuggi.