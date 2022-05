Gianni Sperti, spunta la FOTO prima della chirurgia: è irriconoscibile

Gianni Sperti lo conosciamo tutti: è il noto opinionista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ma sapete com’era prima di diventare così famoso?

Gianni Sperti è uno degli opinionisti più famosi della televisione italiana. La sua carriera è cominciata molti anni fa come ballerino, e fu proprio Maria De Filippi a scoprirlo. Il suo carattere dirompente, però, lo ha portato ad essere uno dei personaggi televisivi più conosciuti e più irriverenti. Oggi ha un posto fisso a Uomini e Donne, il noto dating show.

Gianni è certamente un personaggio molto discusso, molto spesso viene accusato di essere di parte. Anche Tina Cipollari riceve le stesse accuse, soprattutto per il trattamento che riserva sempre alla sua acerrima nemica Gemma Galgani, ma lei ha la fortuna di saper buttare tutto sulla simpatia, e per questo motivo tutti le vogliono bene. Gianni, al contrario, è un opinionista molto discusso che divide l’opinione pubblica.

Gianni Sperti: la foto prima della chirurgia che spiazza tutti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Cristel, Romina e la confessione commovente su Ylenia Carrisi: “abbiamo letto delle lettere e…”

Nelle ultime ore, ha cominciato a circolare in rete una vecchia foto proprio di Gianni. Da un bel po’ ha superato la soglia dei quarant’anni, ma Gianni è famoso fin da giovanissimo. Vedendolo tutti i giorni in televisione forse non riusciamo a fare caso al suo cambiamento, per questo la vecchia foto di lui agli esordi della sua carriera ha spiazzato tutti. È piuttosto chiaro il segno della chirurgia ma questo era già noto: spesso, l’opinionista, viene offeso e insultato per essersi lasciato sfuggire la situazione di mano con il bisturi.

La foto di Gianni da giovanissimo è diventata virale sui social nel giro di pochissimi minuti. Ancora una volta, è riuscito a diventare materia di discussione per tutti gli utenti sul web che trascorrono così il loro tempo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Limoniamo?” Emma Marrone le avance respinte dietro al rifiuto a “X Factor”, lo zampino del rapper

In ogni caso, Gianni è orgoglioso di quello che è e nel corso degli anni ha cercato sempre di migliorarsi fisicamente per sentirsi sempre di più meglio con se stesso.