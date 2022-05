Grande Fratello Vip 7: tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima edizione

Il Grande Fratello Vip sta per ritornare: dopo la chiusura della sesta edizione, sono già cominciati i lavori per ripartire a settembre con una nuova avventura

Sei edizioni del Grande Fratello Vip sono volate come un soffio. Quattro di queste sono state condotte da Alfonso Signorini, che un tempo era soltanto opinionista. Considerato il successo incredibile, è stata riconfermato tutte le volte al timone di questo programma tanto amato. E ora che ci siamo lasciati alle spalle questa sesta edizione, sono già cominciati i lavori per la prossima che vedrà tanti nuovi protagonisti.

Non sappiamo ancora se Alfonso Signorini è stato riconfermato anche per questa edizione. Di recente, i telespettatori hanno avuto la sensazione che non lo avremmo rivisto al timone del programma a settembre, ma in altri sono fiduciosi perché le ultime quattro edizioni hanno riscosso un incredibile successo. Infatti, i cast che il direttore di Chi ha messo insieme, sono sempre stati piuttosto interessanti.

Grande Fratello Vip, la settima edizione sta per cominciare: le prime anticipazioni

I telespettatori non ci stanno più nella pelle all’idea di assistere ad una nuova edizione e ad affezionarsi ad altri personaggi, c’è infatti una grande curiosità sulle persone che formeranno il prossimo cast.

Alberto Dandolo, su TvBlog, ha parlato un po’ rivelando qualche retroscena. Sappiamo per certo che in questo periodo staranno rimodernando la casa, dopo averla smantellata più di un mese fa. Come sempre, la casa cambierà aspetto per accogliere delle nuove persone, delle nuove storie, delle nuove dinamiche e… chissà, magari anche dei nuovi amori.

A gran sorpresa, stanno già saltando fuori un po’ di nomi. Qualcuno è certo che ci sarà qualcuno degli ultimi protagonisti di Uomini e Donne, addirittura si è vociferato il nome di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta (concorrente della quinta edizione).

Un nome che pare sia certo, è quello di Sandra Milo. La star, nella prossima edizione, potrebbe varcare la soglia della casa più spiata d’Italia.