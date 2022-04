Gratta e Vinci. Hai mai tentato la fortuna investendo nella lotteria istantanea? Scopriamo i tagliandi Portafortuna Plus e Portafortuna Mini: come si gioca e quali sono le probabilità di vincita?

Il jackpot del Superenalotto è arrivato alle stelle. Il fortunato giocatore che azzeccherà i sei numeri vincenti porterà a casa la cifra incredibile di 195.800.000 euro, denaro che la maggior parte delle persone non vedrà mai, nemmeno in una vita intera di lavoro.

É il secondo jackpot più copioso in tutta la storia del gioco. La più alta vincita si è registrata il 13 agosto 2019 a Lodi con un ammontare di 209.106.441,54 euro, accaparrati grazie a una schedina da 2 euro. I numeri furono scelti fortuitamente dal terminale della ricevitoria. In caso di vittoria, è possibile controllare con diversi sistemi: verificare su www.superenalotto.it; recandosi in una qualunque in ricevitoria abilitata; grazie l’applicazione SuperEnalotto e la funzione “verifica schedina”; infine, iscrivendosi al servizio di alert.

Gratta e Vinci, non solo Superenalotto: i due tagliandi che hanno stregato gli italiani

Per avere un po’ di serenità economica, a volte basta molto meno. Per questo gli italiani affidano la loro sorte anche ai Gratta e Vinci, ossia i famosissimi tagliandi della lotteria istantanea la cui vincita è soggetta a una combinazione di numeri o di simboli, celati da una patina removibile (argentata o dorata) tramite abrasione.

Qualche mese fa, nel 2021, sono stati rilasciati due nuovi ticket: Portafortuna Plus e Portafortuna Mini. Li conoscete? Li avete già acquistati? Scopriamo le loro caratteristiche e in che cosa differiscono.

Il Gratta e Vinci Portafortuna Plus prevede un premio minimo di 5 euro (in pratica il rientro del costo del tagliando stesso) e un massimo di 500mila euro. Quest’ultimo è ottenibile con una probabilità di 1 ogni 13.440.000,00 biglietti.

Si compone di due giochi differenti impressi sul tagliando. Nel primo bisogna trovare nella sezione I TUOI NUMERI uno o più dei 5 NUMERI VINCENTI celati nel grando quadrifoglio al centro del Gratta e vinci. Nel secondo gioco bisogna trovare due simboli uguali sotto le quattro piccole coccinelle stampate in basso.

Il Gratta e Vinci Portafortuna Mini ha un range di vincita che va da 2 euro (il costo del tagliando stesso) fino a un massimo di 100mila euro. Quest’ultimo premio è ottenibile con una probabilità di 1 ogni 7.920.000,00 biglietti.

Come si gioca? Se nella sezione designata I TUOI SIMBOLI trovi uno o più SIMBOLI VINCENTI porti a casa la somma corrispondente; se nella sezione I TUOI SIMBOLI contraddistinti dal moltiplicatore X2 o X5 trovi uno dei SIMBOLI VINCENTI vinci 2 o 5 volte il premio corrispondente.