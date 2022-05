Il Volo. Gianluca Ginoble non può più nasconderlo, la notizia ha fatto il giro dei social

Il Volo. Gianluca Ginoble e compagni hanno fatto un annuncio stratosferico in diretta televisiva e lo hanno ricondiviso sui propri canali social: una notizia attesa da tutti i loro fan

Ci siamo! Finalmente siamo arrivati al mese di Maggio e sta per alzarsi il sipario sull’ “Eurovision song contest 2022”, la gara musicale internazionale che punterà i riflettori di tutto il mondo sul nostro paese. Grazie alla vittoria dell’anno scorso dei Maneskin, infatti, l’Italia si è aggiudicata l’onore di organizzare e ospitare la 66esima edizione.

Lo show avrà luogo presso il Pala Olimpico nella cornice suggestiva della città di Torino. I conduttori designati sono tre super star: la plupremiata e celebre cantante Laura Pausini, lo strepitoso Alessandro Cattelan e il poliedrico Mika. La manifestazione si terrà dal 9 al 14 maggio. A rappresentare l’Italia quest’anno gareggeranno gli ultimi vincitorei del “Festival di Sanremo” 2022: Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”. Cosa hanno a che vedere i “tenorini” de Il Volo?

Il Volo, Gianluca Ginoble e compagni lo hanno detto a tutti: “Saremo lì”. Fan in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

I cantanti de Il Volo vinsero il “Festival di Sanremo 2015” con il pezzo “Grande amore” grazie al quale si aggiudicarono l’accesso all‘”Eurovision Song Contest” del medesimo anno. Raggiunsero il podio ottenendo un ottimo terzo posto e grande visibilità in tutto il mondp.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi, il suo sorriso magico accanto a LEI. Il web impazza, poi arriva il like inaspettato

Come annunciato in diretta durante il Tg1, torneranno a calcare questo prestigioso palco internazionale il prossimo 12 Maggio, questa volta in veste di super ospiti.

“Siamo felicissimi di annunciare che saremo ospiti dell’ ‘Eurovision Song Contest 2022′” – ha detto Piero Barone. “Finalmente si terrà in Italia. Sarà una grande emozione”.

“Per noi è un grande onore ed è stata una grande emozione poter rappresentare il nostro Paese sette anni fa di fronte a 200 milioni di persone. Non lo dimenticheremo mai” – ha proseguito Gianluca Ginoble che ha rilanciato la notizia anche sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rita Dalla Chiesa, adesso la verità sull’addio a “Forum”: “Chiamata di corsa..”

Ignazio Boschetto ha ricordato, infine, il tema dell’Eurovision 2015, “Building bridges” (Costruire i ponti), e ha sottolineato il valore simbolico della musica, vista come tramite per allacciare legami culturali e tradizionali tra i popoli del mondo.

Il conto alla rovescia è già iniziato.