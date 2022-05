Lidl, la novità che tutti aspettavano: Finalmente sono arrivati, grande festa per i clienti

Da Lidl le novità non finiscono mai, ogni giorno c’è qualcosa che rende felici milioni di consumatori. La catena di supermercati lo annuncia sui social ed è grande festa.

Lidl pensa a tutti, grandi e piccini non importa, i clienti vanno sempre coccolati. Per questa ragione la catena di supermercati ha deciso di fare un regalo davvero interessante. Finalmente sono arrivati ed ora è possibile festeggiare tutti insieme.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Sui social è un tam tam continuo, i clienti di Lidl non stanno più nella pelle, i commenti non si contano e non si contengono, “Bellissimi, non vedo l’ora di andare a fare la spesa”, “Evvaiiii, non ci speravo più ma sono arrivati”, “ Per fortuna i miei “bambini” sono grandi perché me li tengo io!!”. E’ davvero il delirio, il regalo è apprezzato da tutti. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Da Lidl arrivano i Fresh Heads… è fantastico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Piccoli, carini, colorati e molto simpatici, i Fresh Heads di Lidl rallegrano la spesa degli italiani. Grazie a questi personaggi si potrà creare un mini orto davvero funzionale, quello che occorre è solo un pò d’acqua, facile vero?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Conad, Buoni da 1000 euro? Arriva la notizia che ha sconvolto gli italiani

E’ possibile leggere sui social il messaggio lanciato dalla catena di supermercati: “I nuovi #FreshHeads sono arrivati e sono pronti a darti una mano con il tuo pollice verde. Ti bastano 20€ di spesa per ricevere in omaggio un kit piantine: collezionali tutti!”

Ottenere i Fresh Heads quindi è molto semplice, bastano solo 20.00 euro di spesa per realizzare un piccolo orto in casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Md, nuova apertura: all’evento si presenta il giornalista tanto amato

La novità è molto gradita specie dai genitori, Lidl ha deciso di evitare di sostenere l’ambiente e lo fa in modo green evitando l’ausilio di plastiche e simili, a tal proposito è possibile leggere sulla pagina ufficiale Instagram un messaggio di congratulazioni: “Ottima e apprezzabile totalmente l’idea di creare delle sorpresine senza plastica inutile. Non hanno un impatto negativo sull’ambiente ed educano i bimbi alla conoscenza degli ortaggi. Cosa che ormai sta andando persa.”