“Mi bevo una brocca di spritz che mi passa”: l’intimo di Melita Toniolo è da capogiro – FOTO

Melita Toniolo sempre più da urlo, ‘Diavolita’ colpisce ancora con un primo piano delle sue curve in lingerie: davvero esplosiva

Passano gli anni, ma Melita Toniolo non si smentisce assolutamente mai. La showgirl veneta si conferma senza dubbio una delle bellezze più seducenti del mondo dello spettacolo italiano, con una sensualità davvero unica nel suo genere.

Classe 1986, ci ha folgorato e lasciato senza fiato partecipando alla settima edizione del Grande Fratello, nel 2007. La sua bellezza provocante si era già fatta notare in precedenza in qualche apparizione a ‘Le Iene‘, ma dopo essere stata nella casa di Cinecittà assurse alla notorietà assoluta. Diventando infatti un volto celebre della tv e non solo. La consacrazione definitiva, come inviata di Lucignolo, dove le fu affibbiato il nomignolo di ‘Diavolita’.

Un soprannome che ne descrive molto bene l’attitudine sbarazzina e il fascino incontenibile. Da qualche anno, Melita si è un po’ allontanata dalle luci dei riflettori, per dedicarsi alla sua famigila. Da quattro anni e mezzo, è madre del piccolo Daniel, figlio suo e del comico Andrea Viganò. Ma continua, come modella e influencer, a strappare applausi a scena aperta per la sua bellezza micidiale, di cui ci da’ una ennesima prova.

Melita Toniolo, il lato A è incontenibile: visuale ravvicinata che fa impazzire la rete, “e le ventenni mute”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Ancora adesso, Melita è molto seguita con affetto dai fan. Su Instagram, conta oltre un milione e 200 mila followers, che rimangono a bocca aperta per questo ultimo scatto, davvero da capogiro.

Un primo piano in lingerie intima trasparente dove la sua scollatura incontenibile risalta più che mai e accende davvero i sensi. Una esplosione irresistibile, curve clamorose che scatenano la fantasia dei fan.

La visione non può lasciare indifferenti e molti, nei commenti, si lasciano andare a considerazioni ardite. “Mi faccio una brocca di spritz così mi passa“, scrive un follower in dialetto veneto. E qualcun altro la esalta, paragonandola a bellezze più giovani con cui Melita non perde certo il confronto: “Le ventenni mute!“.