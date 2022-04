Michela Quattrociocche, avete visto la sua bimba? Identica alla mamma – FOTO

L’ex attrice ieri ha pubblicato degli scatti della sua piccola Aurora, avete visto la sua bellezza innata? Uguale alla mamma.

Nella memoria comune è ancora la piccola 17enne Niki che faceva perdere la testa a un Raoul Bova prossimo ai 40 anni in ‘Scusa, ma ti chiamo amore’. Michela Quattrociocche ha partecipato poi a ‘Natale a Beverly Hills’, ‘Scusa ma ti voglio sposare’, ‘Una canzone per te’, ‘Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile’ per poi decidere di appendere la sua carriera al chiodo e dedicarsi a fare la mamma a tempo pieno.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Accanto a lei le figlie Aurora e Diamante, nate dalla sua precedente relazione con il calciatore Alberto Aquilani naufragata dopo quasi 10 anni di matrimonio, ed il nuovo fidanzato Giovanni Nardi, facoltoso imprenditore erede di una famiglia di albergatori che le ha rubato il cuore.

Bellissima e intrigante, Michela ha trasmesso il suo fascino anche alle figlie. Avete visto quanto le assomiglia la primogenita?

Michela Quattrociocche e Aurora, due gocce d’acqua

PER VEDERE LA FIGLIA DI MICHELA, VAI SU SUCCESSIVO