Michelle Hunziker ci è cascata di nuovo, ritorno di fiamma? Beccata in flagrante con LUI

La showgirl è stata pizzicata insieme all’ex, ma cosa succede tra i due che ancora non è stato comunicato ai fan in trepidante attesa?

La nota ufficiale resa nota dall’ANSA a gennaio scorso ha scosso moltissimi fan della celebre coppia ormai famiglia allargata da 10 anni e con due meravigliose figlie al seguito.

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi pare essere tutto naufragato nel risentimento di vecchi rancori, caratteri troppo diversi e conflitti personali mai resi noti.

Nel corso di questo lungo periodo la cronaca rosa ha fatto gioco forza e ha più volte confermato e smentito voci di presunte liaison amorose con nuovi compagni di vita. Il settimanale tedesco Bunte ha fatto uscire in anteprima alcune foto di Michelle insieme a Giovanni Angiolini, medico sardo noto al grande pubblico per la partecipazione al “Grande Fratello”.

Tomaso è stato molte volte in vacanza spesso intercettato in compagnia di donne misteriose la cui identità è sempre rimasta ignota. Diva e Donna però ha lanciato pochi giorni fa lo scoop che tutti attendevano, pare che tra i due ex amanti qualcosa stia bollendo nuovamente in pentola.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? Le foto parlano chiaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Non hanno mai negato che avrebbero mantenuto degli ottimi rapporti genitoriali per il bene delle loro figliolette, ma forse le foto del weekend in montagna immortalate in esclusiva dal settimanale esulano da tale compito.

Michelle e Tomaso sono infatti stati beccati insieme in un resort in Trentino dove l’imprenditore ha raggiunto la showgirl. Sono stati visti dormire nella stessa stanza e poi alzarsi a fare colazione la mattina seguente. Nessun atteggiamento affettuoso ma tanti sorrisi e una grande gioia negli occhi.

Non si sa se questo incontro sia avvenuto per discutere delle figlie Sole e Celeste e di come organizzare la loro crescita nel prossimo futuro oppure sia stata anche l’occasione per un avvicinamento progressivo di due amanti che hanno voglia di darsi una seconda possibilità. Solo il tempo darà le riposte che tutti cercano.