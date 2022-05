Miriam Leone sublime su Instagram: la splendida attrice si è presentata con una fotografia alla sauna in cui indossa solo l’asciugamano.

Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate ed amate dal pubblico. Il suo talento è riconosciuto da tutti, ma anche la sua bellezza e la sua sensualità sono di altissimo livello. La siciliana conquista sempre con estrema facilità le prime pagine dei giornali: lo scorso anno, ad esempio, ha fatto un matrimonio da favola con Paolo Carullo nella sua terra natia.

Qualche settimana fa, invece, Miriam ha lasciato il biondo adottato per il film ‘Diabolik’ per tornare ad avere i capelli rossi. Con la chioma di questo colore, il pubblico la ama di più. La 37enne è sempre molto attiva anche sui social network: nella giornata di oggi, è arrivato in rete uno scatto da infarto immediato.

Miriam Leone coperta solo dall’asciugamano: la temperatura sale alle stelle

