“Miss Italia” 2019: non accadeva dal 1990. La vincitrice è riuscita nel compito tanto atteso – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2019

L’80esima edizione di “Miss Italia” si è svolta per la sesta volta non consecutiva presso il il Palazzo del Turismo di Jesolo il 6 settembre 2019 (nel 2018 ci fu un temporaneo trasferimento del concorso a Milano). In occasione di un anniversario così importante, la gara venne trasmessa nuovamente su Rai Uno dopo sette anni d’assenza dalla rete ammiraglia della tv di stato.

Il presentatore designato fu il simpaticissimo Alessandro Greco. La giuria tecnica fu composta da Silvana Giacobini, Caterina Murino e Samanta Togni. Inoltre, presenziò una giuria speciale composta da venti Miss storiche con il compito di di eleggere la “Miss delle Miss”, titolo creato ad hoc in occasione dell’ottantesimo anno della manifestazione.

“Miss Italia” 2019: la vincitrice è una bellezza da togliere il fiato. Di chi si tratta?

