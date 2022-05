“Dècolletè meraviglioso“, Nunzia De Girolamo infuoca il sabato. ”Non lo indossa” – VIDEO

Nunzia De Girolamo. Da ministro durante il Governo Letta a giornalista super sprint della rete ammiraglia della Rai: una carriera sfolgorante e uno stuolo di fan ai suoi piedi

Personaggi televisivi o del mondo dello spettacolo in genere passati alla politica: quanti ne abbiamo visti nel corso degli ultimi trent’anni? Alcuni con risultati deludenti, altri invece hanno superato le aspettative e le iniziali perplessità. Più raramente è avvenuto il contrario.

Forse il primo nome che salta in mente in tale ambito è quello di Irene Pivetti. L’ex deputata ed ex Presidente della Camera nella metà degli anni ’90 ha intrapreso successivamente una carriera sul piccolo schermo, arrivando a condurre diversi programmi spaziando tra La7, Rai e Mediaset. Un simile percorso è stato seguito di recente da un’altra esponente di primo piano del mondo politico italiano: Nunzia De Girolamo. Altra epoca e altri canali di comunicazione stanno facendo di lei una super star.

Nunzia De Girolamo: dalla politica alla televisione e al web. Un plebiscito di consensi

Nata il 10 ottobre 1975 sotto il segno della Bilancia a Benevento, Nunzia De Girolamo è stata deputata per due legislature e ha ricoperto il prestigioso ruolo di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali durante il governo Letta.

Pue essendo iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio solo dal 2020, già precedentemente curava due seguitissime rubriche; una sul quotidiano Il Tempo dal titolo “Nunzia Vobis”, e la seconda su Libero dal titolo “Piazza del Popolo”.

É stata sedotta dal mondo televisivo già da anni. Ha ricevuto l’incarico di opinionista e inviata a “Non è l’Arena”, sotto la cinduzione di Massimo Giletti. Non si è fatta mancare anche un talent show partecipando come concorrente alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”, gareggiando in tandem con il coach Raimondo Todaro (è arrivata in quinta posizione).

É apparsa in vari talk show come “La vita in diretta”, “Stasera Italia” e “Piazzapulita” fino a giungere alla conduzione di uno spazio tutto suo. Presenta ormai da due stagioni consecutive “Ciao Maschio”, in cui esplora l’universo maschile dialogando, di volta in volta, con tre nuovi ospiti. Gli ultimi in termini di tempo sono stati Alessandro Greco, Shel Shapiro e Federico Ruffo.

Nunzia De Girolamo ha assolutamente convinto il pubblico di Rai Uno con questo suo progetto, così come attestano i dati di ascolto e non solo. Plebiscito di consensi su Instagram. Il social network rappresenta una vetrina speciale per l’ex ministro dove pubblica spesso anteprime delle puntate, piccoli squarci della sua vita privata e gli outfit super sensuali che indossa di volta in volta su Rai Uno. L’ultimo mette in mostra il suo “decollete meraviglioso” (come nota qualcuno)

I commenti di plauso alla sua professionalità e al suo fascino sono alla mercé di tutti: “Elegantissima”, “Capolavoro della natura”, “Mamma che abbondanza”, “Quando intelligenza e sensualità si fondono in un’unica persona…”