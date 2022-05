Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, la scelta importante nella loro vita privata: “Ecco perché non è accaduto”

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono marito e moglie da oltre trent’anni ma hanno scelto di non avere figli. Come mai? Il motivo svelato direttamente dalla celebre attrice

Attore, regista e sceneggiatore, dotato di un carisma unico e una verve comica pungente e dissacrante, Roberto Benigni è senza dubbio uno degli italiani più conosciuti in tutto il mondo. Il suo apprezzamento in ambito internazionale è principalmente dovuto alla sua opera di maggior successo, il film “La vita è bella”, grazie al quale nel 1999 ha conquistato un Oscar come miglior attore protagonista e un Oscar per il miglior film straniero.

Tra gli interpreti della pellicola figura Nicoletta Braschi, attrice di estrema bravura e sensibilità nonché moglie dello stesso Benigni. La collaborazione artistica tra i due, però, risale a molto tempo prima. Si conobbero, infatti, nel 1983. Galeotto fu il set del film “Tu mi Turbi”, opera cinematografica d’esordio alla regia per l’attore originario di Castiglion Fiorentino.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi hanno scelto di non avere figli: spiegato il motivo

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si sono sposati più di trenta anni fa, precisamente nel 1991. La loro unione ha regalato al cinema italiano opere di straordinario valore artistico, capaci di mescolare sapientemente comicità e drammaticità.

Come non citare il cult “Johnny Stecchino”, “Il Mostro”, “Il piccolo diavolo” (in cui si annovera nel cast un indimenicabile Walter Matthau), e poi ancora “Il figlio della Pantera Rosa”, “Pinocchio” e “La Tigre e la Neve”.

La coppia non ha avuto figli. Spesso i due attori si sono sentiti rivolgere la domanda invasiva sulla loro vita privata che riguarda la scelta di non diventare genitori. Fortunatamente, ai giorni nostri determinati tabù stanno via via scomparendo, tuttavia sono tante le coppie che si trovano costrette a dare spiegazioni inopportune su un percorso così intimo e personale.

A tal proposito si è espressa Nicoletta Braschi che in un’intervista di qualche anno fa ha tagliato corto con queste parole: “Sto bene così. Probabilmente non ho il senso materno”.