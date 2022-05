Segni Zodiacali, sapete quali sono le tre coppie più affiatate?

Segni Zodiacali, sapete quali sono le coppie più affiatate dello Zodiaco? Ce n’è una in particolare.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo di coppie. Vi siete mai chiesti quali sono i segni destinati a stare insieme? C’è una coppia in particolare.

Segni Zodiacali, le tre coppie più affiatate

Le accoppiate tra i segni sono potenzialmente infinite. Alcune funzionano meglio in amicizia, tra altre può sbocciare l’amore. E quando si parla di amore chi meglio di queste tre coppie può capirne i pro e i contro?

Pesci e Scorpione

Pesci e Scorpione sono il dreamteam dello zodiaco. Il loro affiatamento è ben noto anche a coloro che non si occupano di astrologia. I Pesci sono sognatori, fortemente emotivi, ma anche particolarmente determinati e disposti a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Sotto il loro strato di apparente fragilità, dunque, si nasconde un’inaspettata tenacia e spirito di avventura. Gli Scorpione, al contrario, sono come le meringhe: duri al di fuori e soffici all’interno. Possono sembrare freddi ed impassibili, ma sotto la superficie sono molto più vulnerabili di quanto si possa pensare. È proprio questa loro doppia natura che li rende fatalmente attratti l’uno verso l’altro.

Vergine e Acquario

Vergine ed Acquario sono una coppia molto particolare. Se non dosate correttamente, le loro energie rischiano di portarli a ferirsi a vicenda. La Vergine è una compagna fedele, ma sa essere particolarmente esigente. È particolarmente brava a far sentire l’Acquario compreso quando ha un momento di sconforto, ma non riesce ad accettare la sua tendenza ad isolarsi. L’Acquario, dal canto suo, tende a ricercare il conforto della Vergine ma finisce per allontanarsene in fretta se la sente troppo presente.

Capricorno e Vergine

Capricorno e Vergine sono un’accoppiata perfetta, in amicizia come in amore. Il loro rapporto è bilanciato e può aiutarli a crescere a vicenda. L’emotività della Vergine è una continua sfida per il Capricorno, mentre la mania di perfezionismo della prima è positivamente influenzata dall’atteggiamento rilassato del secondo.