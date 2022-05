“Un Posto al Sole”, brutta batosta per Rossella: la crisi inaspettata

Rossella Graziani sta per vivere un momento davvero difficile in Un Posto al Sole: si tratta della sua relazione amorosa con il dottor Riccardo Crovi

Rossella Graziani è una delle protagoniste assolute di questo periodo in Un Posto al Sole. Inevitabile dal momento che, pochi mesi fa, si è finalmente laureata in medicina e ha cominciato il suo periodo di specializzazione nell’ospedale in cui lavora da sempre Ornella Bruni. A livello professionale non potrebbe andare meglio, tutti sono felicissimi del suo lavoro, ma lei sta entrando un po’ in crisi per la sua relazione con Riccardo Crovi.

I due si sono conosciuti la sera prima che lei cominciasse il suo lavoro in ospedale, non aveva idea del fatto che Riccardo sarebbe stato il suo responsabile. I due si sono messi insieme nonostante i tanti problemi: dopo un po’ di mesi, infatti, Rossella ha scoperto che Riccardo è sposato. Il suo matrimonio con Virginia sarà pur finito, ma non ufficialmente.

Un Posto al Sole: brutta batosta per Rossella Graziani

Rossella, prossimamente, vivrà un momento di crisi con Riccardo. Non sa che il suo fidanzato si è lasciato andare ad un attimo di passione con la sua ex moglie, dunque la loro sarà soltanto una lite superficiale. La ragazza si sfogherà con Nunzio, in cui ha trovato una grande spalla e un grande amico. Il figlio di Franco le consiglierà di lasciar perdere e di ricongiungersi con Riccardo, perché sono innamorati e non ha senso stare lontano.

Quindi, per un momento i due faranno pace, ma Michele che è tornato a casa noterà un comportamento sospetto in Riccardo. Capirà subito che è successo qualcosa con la moglie e correrà in difesa di sua figlia: a questo punto il dottore dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa.

Riccardo, trovandosi davanti al fatto compiuto, dovrà parlare con Rossella e raccontarle tutto quello che è successo: sarà sincero con lei oppure le nasconderà altre cose? E come reagirà Rossella? Staremo a vedere.