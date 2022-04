Undici anni dal royal wedding: quello che ha detto Harry a William all’altare è sconvolgente

Il prossimo 29 aprile saranno 11 anni di matrimonio reale tra William e Kate, facciamo quindi un passo indietro a quel giorno magico.

Il matrimonio del principe William con Kate Middleton è giunto al suo 11esimo anniversario che si celebrerà il 29 aprile prossimo. Impossibile dimenticare quella giornata assolata e calda del 2011 quando, davanti a milioni di spettatori ad assistere al matrimonio regale, i due amici e amanti si sono scambiati le promesse nell’Abbazia di Westminster a Londra.

Oggi la coppia è felicemente sposata, con tre figli al seguito che arricchiscono la famiglia e regalano tanto amore e serenità anche ai due sposi. George, Charlotte e Louis sono la loro unione più forte anche se con il tempo i due hanno creato un rapporto basato sul rispetto reciproco, dialogo e gioco, come riporta il portavoce di casa Cambridge.

Se ai molti torna alla mente il vestito fiabesco di Kate composto da pizzi e merletti e l’armatura rossa scintillante di William, impossibile però neppure scordare il breve dialogo che hanno intrattenuto i due fratelli all’altare mentre attendevano in trepidante attesa l’arrivo della sposa.

Oggi a distanza di anni vogliamo fare un passo indietro e svelare cosa Harry ha rivelato al fratello pronto a donarsi alla sua Kate. Sconvolgente.

Harry sconvolto, ha cercato di avvertire il fratello: “Bene, adesso è qui”

È sconvolgente soprattutto perché oggi i due fratelli, dopo la scissione e l’allontanamento di Harry con la sua Meghan Markle, non si parlano più come un tempo. I rancori e le malelingue che li hanno coinvolti non sono ancora stati sanati per cui il ricordo del matrimonio reale del 2011 è un bellissimo momento che resterà nella storia inglese forse per sempre.

Come si legge nella biografia scritta da Marcia Moody nel 2013, “Kate: A Biography”, pare che William non si sia voltato quando la sua sposa è entrata in chiesa anche se richiamato della curiosità.

Solo, Harry ha gettato uno sguardo oltre la spalla del fratello, sussurrandogli quanto stava accadendo pochi metri da loro.

“Bene, è qui adesso. E posso dirti che è bellissima”, avrebbe detto il principe allo sposo, in uno scambio di battute che ha rallegrato l’evento e testimoniato il forte legame che esisteva tra i due figli di Lady Diana. Sono in molto a sperare in un loro rappacificamento futuro per il bene del rapporto che li univa un tempo.

