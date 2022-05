Il Volo, il cantante si sbilancia con la Toffanin: “mi sei entrata nel cuore”. La reazione

Il Volo, Gianluca Ginoble si sbilancia ai microfoni di Verissimo: Silvia Toffanin paralizzata dalle sue affermazioni

Una sorpresa più che gradita agli occhi del pubblico che, ormai da parecchi anni, segue con costanza gli appuntamenti di Verissimo. Ora che la trasmissione è in onda con un doppio appuntamento settimanale, la rosa delle storie da raccontare non può che essere più fornita che mai.

Durante la puntata trasmessa oggi, domenica 1 maggio, la conduttrice ha dato il benvenuto ai tre artisti de Il Volo, per la prima volta ospiti all’interno del talk. La Toffanin, dopo averli fatti accomodare, ha promesso al pubblico un’intervista scoppiettante e ricca di colpi di scena.

In maniera del tutto imprevista, tuttavia, uno dei membri della band ha preso la parola per fare una confessione a dir poco assurda alla conduttrice. La reazione della compagna di Berlusconi non si è fatta attendere a lungo.

Verissimo, Gianluca Ginoble de Il Volo si sbilancia con la Toffanin: “mi sei entrata nel cuore”

Silvia Toffanin aveva promesso al pubblico un’intervista all’insegna dei colpi di scena, e così è stato. La conduttrice, dopo aver fatto accomodare i tre artisti de Il Volo, li ha punzecchiati in merito ad una serie di aneddoti che le sono stati raccontati, sconosciuti alla stragrande maggioranza dei telespettatori.

“È vero che una volta sei scappato dal palco perché non ti ricordavi le parole?“, ha chiesto la padrona di casa a Gianluca Ginoble, facendo scoppiare a ridere i suoi colleghi e amici. “Sì, avevo 11 anni e cantavo in un coro…“, ha ammesso il baritono, che a sua volta non è riuscito a trattenere le risate.

Proprio Gianluca, prima di dar modo alla Toffanin di proseguire l’intervista, si è rivolto a lei con parole cariche d’ammirazione. “Voglio farti i complimenti Silvia” – le ha detto il cantante guardandola intensamente negli occhi – “Riesci ad entrare nei cuori della gente con le tue interviste“.

Di fronte ai complimenti di Ginoble, la compagna di Berlusconi non ha potuto far a meno di emozionarsi. Un’esternazione che è parsa davvero rallegrare la bellissima conduttrice, che ha proseguito l’intervista con tutt’altro spirito.