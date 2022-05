Andrea Delogu, il VIDEO crossover che non ti aspetti: un turbinio di emozioni

Andrea Delogu stupisce tutti nel suo ultimo video. Per la conduttrice/scrittrice solo un bagaglio di emozioni.

Periodo di intense soddisfazioni per Andrea Delogu, la conduttrice/scrittrice si gode i frutti del suo ultimo romanzo dal titolo “Contrappasso”. Un libro che già dalla copertina si rivela un intenso e interessante lavoro e non è un caso che la stessa stia ricevendo un non indifferente plauso dei suoi sostenitori.

Bella, impegnata e con una carica erotica non indifferente, la Delogu sa sempre come catturare tutte le attenzioni, sia del web che di tutti i media in generale quando nei suoi programmi spicca per quella verve, unita ad una spontaneità che piace e che la contraddistingue. Stesso dono che emerge nel suo ultimo video cui il web non ha potuto fare a meno di commentare.

Andrea Delogu, il video crossover che non ti aspetti: un vortice di emozioni

