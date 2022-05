Atalanta-Salernitana: le pagelle e il tabellino della partita

L’ultimo posticipo della trentacinquesima giornata si gioca in casa dell’Atalanta che affronta la Salernitana. Pagelle e tabellino.

L’Atalanta si gioca in casa la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla zona Europa League dove al momento si trovano Roma e Lazio. Mancano solo tre giornate al termine del campionato e si stanno decretando gli ultimi verdetti.

La Salernitana, invece, si gioca il tutto per tutto per cercare di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

Al 27′ arriva il gol che porta in vantaggio la Salernitana con Ederson: Mazzocchi lancia e Djuric fa la sponda, si inserisce il centrocampista brasiliano che sorprende la difesa neroazzurra.

La rete del pareggio neroazzurro arriva all’88’ da un’invenzione di Malinovskyi che infila Pasalic. Il Var convalida il gol poiché Dragusin lo tiene in gioco.

Atalanta-Salernitana: le pagelle e il tabellino

ATALANTA – SALERNITANA 0 – 1

Reti: 27′ Ederson (S), 88′ Pasalic (A)

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 5 (46′ Pasalic 7), Demiral 5 (46′ Djimsiti 6), Palomino 6; Hateboer 5 (54′ Mahele 6), De Roon 5.5, Freuler 6, Zappacosta 5.5; Boga 5; Muriel 5 (76′ Malinovskyi 6.5), Zapata 5 (54′ Miranchuk 6). A disp. Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Mihaila, Cissé, Cittadini, Pessina. All. Gasperini.

Salernitana (3-5-1-1): Sepe 6.5; Mazzocchi 6.5 (84′ Dragusin 5), Fazio 7, Gyomber 6.5; Zortea 6, Coulibaly 6, Ederson 7 (84′ Kastanos SV), Bohinen 6.5, Ruggeri 6 (67′ Gagliolo 6); Verdi 7 (84′ Mousset SV), Djuric 7 (78′ Bonazzoli SV). A disp. Belec, Russo, Jaroszynski, Capezzi, Dragusin, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Mikael, Mousset, Perotti. All. Nicola.

ARBITRO: Marco Guida

Ammoniti: 38′ Demiral, 38′ Palomino, 38′ Djuric, 58′ Verdi, 90′ Freuler

Nella prossima giornata l’Atalanta sarà ospite in casa dello Spezia, domenica 8 maggio alle 12:30. La Salernitana, invece, ospiterà in casa il Cagliari, domenica alle 18:00.