L’annuncio sulla nuova edizione 2022 di “Ballando con le stelle” lascia con il fiato sospeso i telespettatori. L’approdo in giuria potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Con quasi duecento puntate totalizzate in ben sedici stagioni di “Ballando con le stelle“, il programma sul primo canale Rai si starebbe ora preparando ad una svolta sostanziale. Soprattutto in vista della sua prossima avventura. Alcuni suoi fan, a tal proposito e qualora tale decisione venisse approvata, alludono ora ad “un grande scossone“.

Se l’inizio della diciassettesima stagione del programma è stata confermata, proprio in questi giorni, per l’autunno 2022, lo stesso potrebbe non valere per alcune decisioni riguardanti la sua storica protagonista. La conduttrice Milly Carlucci è difatti alla guida della trasmissione sin dai suoi esordi. Ed ha sempre vantato ottimi risultati. Sia per quel che riguarda la scelta dei suoi ospiti, il numero di ascolti, che le più generali considerazioni del pubblico sulla sue modalità di messa in scena. Cosa cambierà, allora? Sarebbe intervenuto, sulla questione, il parere degli autori.

“Ballando con le stelle”, colpo di scena clamoroso: in giuria potrebbe arrivare proprio lui. Chi sostituirà?

Nonostante la trionfante conclusione della stagione 2021 abbia contrassegnato, con grande dispiacere del pubblico, l’arrivederci al talentuoso ballerino e insegnante Simone Di Pasquale, un ulteriore cambiamento potrebbe stravolgere i piani prestabiliti dagli autori della trasmissione.

Il brillante quarantaquattrenne di origini romane è stato impegnato, fino ad alcune settimane fa, con la messa appunto de “Il Cantante Mascherato“. Di Pasquale ha iniziato la sua collaborazione con la trasmissione di Milly Carlucci a partire dal lontano 2005.

Il vincitore di quella prima edizione, al fianco di Hoara Borselli, ha poi ufficialmente siglato, con grande stile, l’apertura delle danze del programma. Ed ha continuato ad accompagnare fedelmente i suoi concorrenti sino a quest’ultimo, assai triste per lui, finale di stagione.

A quanto pare però, stando in particolare ad alcuni retroscena dell’ultima ora, il carismatico ballerino sarebbe disposto a tornare ancora una volta nel programma. Ma stavolta, seppur occasionalmente, nelle vesti di giudice. Secondo quanto affermato da un secondo beniamino di “Ballando con le stelle”, il noto cantautore Paolo Belli, non vi sarebbe difatti personalità più adatta alla giuria se non quella del ballerino.

“E’ perfetto“, avrebbe pertanto dichiarato il cantautore sul finale. E, la sua personalità, potrebbe essere affiancata dall’altrettanto apprezzata coreografa di origini britanniche, Carolyn Smith.

