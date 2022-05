Carrefour, per i clienti arriva lo strepitoso regalo: “La gente ha fatto follie”

Il regalo che ha pensato Carrefour per tutti i suoi clienti è a dir poco sbalorditivo e c’è entusiasmo per questa notizia. Scopriamola nel dettaglio.

Le case prefabbricate sono un vero must have nel nuovo millennio, che siano di acciaio di cemento o di legno averne una è diventato sempre meno un lusso e più una necessità.

Sono diverse le aziende che le producono e le vendono, una tra tante la Solidbud ucraina, attualmente ferma a causa della guerra. Altrimenti le più commerciali acquistabili anche sul sito di AliExpress, Amazon, Leroy Merlin e Ikea.

Carrefour ha deciso di ”omaggiare” i suoi clienti con un grande affare, una novità assoluta acquistabile solamente online. Vi sveliamo nella seconda parte del nostro articolo di cosa si tratta.

La novità di Carrefour è sbalorditiva

La catena Carrefour situata in Spagna ha messo in vendita la casa prefabbricata in legno Anna di Palmako ad un prezzo sbalorditivo.

Infatti, il prezzo di mercato è di 20.676,60 euro, ma si può acquistare sul sito alla cifra scontatissima di 18.202,21 euro.

La struttura della casa prefabbricata in questione è formata da due vani dalle dimensioni differenti: si tratta della camera da letto e la sala da pranzo con annessa la cucina. La superfice totale è di 26,8 metri quadrati, le parete sono alte 2,29 metri e hanno uno spessore di 70 millimetri.

Il volume complessivo è di 75 metri cubi e le dimensioni sono di 4 x 7,7 metri.

E’ composta da un materiale di legno di abete nordico ed è coperta da una garanzia di cinque anni.

Non solo, la casa è completa di due finestre frontali e una laterale che misura 117 x 145 cm ed è rifinita negli angoli per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

L’ingresso della dimora ha una dimensione di 73 per 188 cm e ha due cancelli in legno lamellare, una vetrocamera e un rinforzo inferiore in acciaio Inox e una serratura a cilindro.

E se il pavimento è compreso nell’ordine, non è incluso nè l’asfalto per il tetto nè per la superficie interna.

All’arrivo del prodotto, il cliente riceverà anche un manuale di istruzioni cosicché sarà possibile montare la casa in totale autonomia.