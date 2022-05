Chanel Totti incantevole in uno dei suoi ultimi scatti di Instagram: il papà Francesco viene messo in guardia dai fan

Nonostante TikTok sia il social network più utilizzato dalla figlia di Ilary e Francesco, la bellissima Chanel possiede una pagina Instagram altrettanto popolare tra gli utenti del web. I seguaci di cui vanta la 14enne sono infatti oltre 80mila e sono sempre attentissimi alle sue pubblicazioni.

La 14enne, prossima al compimento dei 15 anni, non è particolarmente attiva all’interno della suddetta piattaforma. I suoi post sono infatti dilazionati nel tempo, al punto tale che l’ultimo scatto condiviso dalla giovane risale proprio al 6 febbraio scorso.

Questo non significa, tuttavia, che le pubblicazioni della figlia di Totti non riscuotano un successo a dir poco clamoroso. I followers, tramite i commenti, dimostrano di gradire particolarmente le foto di Chanel. In una delle più recenti condivise dalla 14enne, un commento balza all’occhio proprio per quel riferimento neanche troppo velato al papà Francesco…

“Bella come er capitano”: Chanel incantevole. Totti messo in guardia dai fan – FOTO

Sono trascorsi circa tre mesi dall’ultima pubblicazione Instagram dell’incantevole Chanel Totti. La secondogenita di Ilary e dell’ex campione della Roma sta crescendo e la sua popolarità sembra aumentare in maniera esponenziale, così come i followers che la seguono sui social.

Gli oltre 80mila fan che spulciano nell’account ufficiale della figlia di Ilary, dal canto loro, non mancano di vagliare attentamente ogni scatto della giovane. In particolare, uno scatto di vecchia data – che la Totti ha postato circa due anni fa – sembra aver particolarmente attirato il web.

Si tratta di una foto che Chanel si è scattata di fronte allo specchio, nella penombra. Il suo volto è completamente coperto, eppure la sua delicatezza ed il suo profilo incantevole non hanno mancato di impressionare i followers. Qualcuno, addirittura, si è lasciato sfuggire commenti di questo genere: “bella come er capitano“.

Un altro fan, colpito dalla bellezza di Chanel, non si è trattenuto dal lanciare un avvertimento al papà più famoso: “Francesco, tienila d’occhio“. Senza ombra di dubbio, l’ex calciatore è gelosissimo della figlia e non manca di dedicarle tutte le attenzioni possibili.